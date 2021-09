Les téléviseurs Samsung autorisent déjà les appels vidéo avec Google Duo | Divertissement

Vous pouvez désormais utiliser votre téléviseur Samsung de nouvelle génération pour passer des appels vidéo avec jusqu’à 32 personnes et les avoir devant vous presque grandeur nature…

Si vous êtes passionné d’avoir vos collègues avec un visage de rêve, ou votre belle-mère, sur un écran de 65 pouces à une résolution de 8K, maintenant certains téléviseurs Samsung ont libéré l’option de passer des appels vidéo avec Google Duo.

Blague à part, c’est une option très utile qui ne sert pas seulement à appeler, car elle a d’autres applications, comme pour regarder des séries ou des films en groupe.

Pour le moment, cette nouvelle option n’est disponible qu’avec certains modèles de Samsung Neo QLED et QLED, qui ont ajouté l’application Google Duo pour décharger.

Lorsqu’il s’agit d’acquérir un nouveau téléviseur, nous trouvons de multiples options : 4K, 8K, OLED, QLED… Nous vous expliquons ici de quoi il s’agit et vous conseillons dans votre achat.

Plus précisément, il s’agit des modèles Samsung Neo QLED (QN900A, QN800A, QN95A, QN90A et QN85A), modèles QLED 2021 (Q80A, Q75A et Q74A), et Le Cadre 2021 (LS03A).

Ces téléviseurs 4K et 8K ne sont pas livrés avec un appareil photo, vous devez donc connecter une webcam à n’importe quel port USB du téléviseur.

Au début, il semble que seules quelques webcams soient prises en charge. Samsung les cite dans le communiqué de presse : Logitech C920, C920s, C920-C, C922, C922x, C925e, C930e, C930C et StreamCam.

Si vous remplissez ces conditions, l’application Google Duo sera téléchargée sur votre téléviseur. Pour passer des appels vidéo, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Connectez une webcam compatible directement au port USB du téléviseur. Le téléviseur reconnaîtra automatiquement la caméra et affichera une notification à l’utilisateur offrant la possibilité de l’ouvrir directement. Par la suite, l’utilisateur doit suivre les étapes et sélectionner l’option d’appel vidéo sur son téléviseur et l’application Google Duo s’ouvrira automatiquement. Pour pouvoir passer des appels vidéo, vous devez disposer de l’application mobile Google Duo et avoir ajouté le compte Duo au compte Google et que le téléviseur et le mobile soient connectés au même réseau Wi-Fi. Ensuite, vous devez vous connecter à l’application Google Duo depuis votre smartphone et sélectionner les contacts souhaités pour passer l’appel vidéo depuis le téléviseur. Alternativement, l’utilisateur peut également sélectionner les contacts directement dans l’application Google Duo sur son téléviseur. Pour plus d’agilité dans les appels vidéo, le téléviseur Samsung enregistrera tous les contacts utilisés et l’activité récente.

Comme on le voit, l’application Google Duo doit être associée au mobile, mais une fois configuré, tout peut être utilisé directement depuis le téléviseur.

Passer un appel à la télévision peut être très utile pour voir en détail la famille ou les amis éloignés, ou pour ne manquez aucun des graphiques et présentations lors d’une réunion de travail.

Également avec la fonction MultiView, vous pouvez diviser l’écran en 4 sur un téléviseur 8K et en 2 sur un téléviseur 4K, pour ouvrir plusieurs applications en même temps. Par exemple, vous pouvez regarder le match de football avec d’autres personnes et partager vos impressions, ou discuter en regardant votre série préférée.

Si vous voulez tout savoir sur La nouvelle gamme Neo QLED de Samsung, ne manquez pas notre test complet du téléviseur Samsung Neo QLED 8K QN900A.