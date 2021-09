Les téléviseurs Sony pourraient surveiller votre santé en analysant la nourriture et les boissons que vous mangez en regardant Netflix, ou votre posture sur le canapé | Divertissement

in

Pouvez-vous imaginer votre téléviseur vous disant : « S’il vous plaît, arrêtez de manger des frites et asseyez-vous droit », alors que vous êtes allongé sur le canapé en train de regarder une série ? Eh bien, cela pourrait arriver avant longtemps…

Au début, c’était les mères. Ensuite, votre partenaire. Plus tard, les bracelets d’activité et les montres connectées sont arrivés. Tout le monde te donne conseils pour manger sainement, faire de l’exercice et adopter de saines habitudes.

Si vous pensiez que votre dernier refuge était allongé sur le canapé en train de manger un sac de Doritos ou une pizza géante en regardant votre série Netflix préférée à la télé, cela pourrait changer très bientôt…

Selon le site Web de The Spoon, via Business Insider, Sony a breveté une technologie pour surveiller votre santé en temps réel à partir de la télévision, pendant que vous regardez votre série ou votre sport préféré.

Cette technologie consiste en caméras avec intelligence artificielle et capteurs, pour analyser les gens qui regardent la télévision.

L’IA serait capable de détecter non seulement la nourriture que vous mangez, mais aussi le nombre de morsures et de mastications que vous faites et la vitesse à laquelle vous mangez. Avec cela, il pouvait connaître les calories.

Il en va de même pour les boissons, en détectant la quantité d’alcool que vous consommez ou le sucre dans les boissons sucrées.

De plus, les caméras enregistreraient la posture dans laquelle vous êtes assis, pour éviter les problèmes musculaires. Le temps que vous passez devant le téléviseur et d’autres données connexes.

Le brevet parle également d’utiliser, en plus du téléviseur, un bracelet d’activité ou similaire pour enregistrer d’autres données supplémentaires, telles que rythme cardiaque.

Avec toutes ces données, je créerais un profil d’habitude et il vous avertirait si vous mangez trop de malbouffe, si vous passez trop de temps assis ou si vous ne vous asseyez pas correctement, entre autres alertes.

Cette suivi de la santé et des habitudes Il a fonctionné avec des bracelets et des montres intelligents. Cela fonctionnerait-il aussi avec les téléviseurs?

Qu’une entreprise dépose un brevet ne veut pas dire qu’elle le réalise, c’est souvent pour empêcher la concurrence de s’imposer.

Mais tout indique que Les téléviseurs vont intégrer de plus en plus de technologies de ce type, tout comme ils ont déjà des haut-parleurs intelligents intégrés à Alexa ou à l’Assistant Google, par exemple.