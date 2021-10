Les témoins du crime d’Atlanta sont devenus des voyeurs vidéo au lieu d’appeler le 911, selon le maire

Le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, s’est exprimé mercredi après qu’une fusillade dans la ville a fait deux morts, affirmant que des membres du public avaient répondu en prenant des vidéos sur les lieux au lieu d’appeler le 911.

Bottoms a également affirmé que les gens publiaient des informations sur le crime sur les réseaux sociaux plutôt que d’alerter la police de la ville.

« Juste un rappel au public d’appeler le 911 », a déclaré Bottoms lors d’une conférence de presse. « Nous avons commencé à recevoir des appels téléphoniques, mais les médias sociaux ont reçu des informations et ont reçu plus d’informations, très franchement, que nous n’en avons reçues via notre centre 911. Donc, pour que nous puissions répondre et évaluer de manière appropriée, nous vous demandons simplement si vous pouvez mettre baissez votre appareil photo, posez votre téléphone, appelez le 911 et laissez-nous faire ce que nous faisons. »

ATLANTA FEMME ET TUEUR MORTS SUITE AU TIR D’UN APPARTEMENT DE LUXE

Bottoms, une démocrate qui a déclaré qu’elle ne se représenterait pas, a publié un message sur Twitter exhortant le public à partager ses vidéos et d’autres informations sur l’affaire avec la police.

Il s’agissait du dernier incident au cours duquel les témoins étaient apparemment plus enclins à sortir leur téléphone et à enregistrer un incident plutôt que d’alerter les autorités sur un crime en cours.

La semaine dernière dans la région de Philadelphie, des passagers d’un train SEPTA (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority) seraient devenus des voyeurs vidéo au lieu d’intervenir dans le viol présumé d’un autre passager par un immigrant illégal – ou de demander l’aide de la police.

Le crime présumé n’a pas été arrêté jusqu’à ce qu’un agent de transit intervienne. L’affaire de Pennsylvanie, dans laquelle le train aurait parcouru 27 arrêts avant l’arrestation du suspect, a fait la une des journaux nationaux.

Bataille d’armes à feu de grande hauteur

Lors de l’incident d’Atlanta mercredi, un homme a tué une femme à l’intérieur d’un immeuble d’appartements de luxe dans le quartier Midtown de la ville vers 3h30 du matin. Le tireur est décédé plus tard dans une fusillade avec la police, a rapporté FOX 5 d’Atlanta.

Ce suspect, identifié comme Jarvis Jarrette, 32 ans, a commencé à tirer sur des policiers qui ont répondu depuis un balcon au 21e étage du bâtiment, et a continué à tirer à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment alors qu’il sautait de balcon en balcon, a rapporté la station.

Un policier a riposté à Jarrette lors de l’incident, selon FOX 5.

Lorsque la police est entrée dans l’immeuble, elle a trouvé la femme non identifiée, une résidente de l’immeuble, morte à l’intérieur de son appartement, et a trouvé Jarrette morte sur un balcon, selon le rapport.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le chef de la police d’Atlanta, Rodney Bryant, a confirmé les commentaires du maire selon lesquels certains témoins avaient utilisé leurs caméras sur les lieux.

« Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont appelé, mais il y avait aussi un certain nombre de personnes qui ont filmé ce qui se passait », a déclaré Bryant lors de la conférence de presse. « Et nous aimerions donc que toute personne ayant d’autres informations n’hésite pas à nous appeler en ce qui concerne ces informations que nous avons. »

Incident de train dans la région de Philadelphie

Après l’incident de la semaine dernière dans un train de banlieue de la région de Philadelphie, un commissaire de police s’en est pris à d’autres passagers du train après qu’une femme aurait été violée.

« Il y avait beaucoup de gens, à mon avis, qui auraient dû intervenir », a déclaré le surintendant de police. Timothy Bernhardt du département de police d’Upper Darby a déclaré. « Cela indique où nous en sommes dans la société. Je veux dire, qui permettrait à quelque chose comme ça de se produire? C’est donc troublant. »

Le suspect arrêté dans l’affaire de Pennsylvanie a été identifié comme étant Fiston Ngoy, 35 ans, un citoyen congolais avec un casier judiciaire dont le visa étudiant a expiré en 2015.

Louis Casiano de Fox News a contribué à cette histoire.