Les températures plus fraîches sont désormais un problème pour Mercedes

Valtteri Bottas a déclaré que le réchauffement des pneus lors de la conduite de la Mercedes W12 était désormais un problème dans des températures plus fraîches et pas seulement dans des conditions plus chaudes.

La règle de base habituelle au cours des dernières saisons est que plus il fait chaud sur une piste particulière, plus Mercedes devient vulnérable à peut-être d’être battue le jour de la course.

Les flèches d’argent ont tenté de résoudre ce problème avec leur challenger 2021 mais, ce faisant, la voiture semble être plus sensible aux conditions plus fraîches maintenant, ce qui augmente le risque que leurs conducteurs ne puissent pas mettre les pneus en marche aussi rapidement que possible. ils voudraient.

“Je pense que c’est un peu globalement une chose avec notre voiture”, a déclaré Bottas.

«Au fil des ans, nous avons assez souvent lutté dans des conditions chaudes et le froid a été normalement bon.

«Nous essayons donc vraiment de développer la voiture pour ne pas surchauffer les pneus, mais cela devient globalement un inconvénient: si nous avons besoin de faire entrer rapidement la température dans les pneus, d’autres voitures peuvent le faire mieux que nous.

Cela peut peut-être expliquer en partie pourquoi le Finlandais avait du mal à faire impression en sortant du milieu de terrain à Imola, où il faisait froid tout le week-end.

Bottas a révélé que l’échauffement des pneus était également imprévisible lors de sa séance de qualification où il n’a pu se qualifier que P8 sur la grille de départ.

«Pour moi, personnellement par rapport à Lewis, c’était plus lent que la moyenne», a déclaré Bottas.

«Parfois, vous le faites fonctionner comme, pour moi en Q1, quand j’ai fait un temps beaucoup plus rapide qu’au Q3, je les ai fait travailler mais pour une raison quelconque, je ne pouvais tout simplement pas les faire fonctionner de la même manière au Q3.

«Tout est d’environ un ou deux degrés de température de surface ou de cœur des pneus. C’est difficile à expliquer.”

