Les tempêtes ont peut-être tué au moins 70 personnes: le gouverneur du Kentucky Andy Beshear

Kyanna Parsons-Perez, une employée de l’usine, a été piégée sous 5 pieds (environ 1,5 mètre) de débris pendant au moins deux heures jusqu’à ce que les sauveteurs parviennent à la libérer. (Source de la photo : AP)

Une monstrueuse tornade a tué des dizaines de personnes dans le Kentucky et le bilan augmentait samedi après que des intempéries ont ravagé au moins cinq États, provoquant une dévastation généralisée. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que plus de 70 personnes pourraient être décédées lorsqu’une tornade a touché le sol sur plus de 200 milles (320 kilomètres) dans son état, mais le nombre de décès pourrait dépasser 100 dans 10 comtés ou plus.

« Cela a été l’événement de tornade le plus dévastateur de l’histoire de notre État », a déclaré Beshear lors d’une conférence de presse. Les tempêtes ont frappé une fabrique de bougies dans le Kentucky, un établissement d’Amazon dans l’Illinois et une maison de soins infirmiers dans l’Arkansas. Les autorités avaient confirmé 29 décès, dont 22 dans trois comtés du Kentucky.

Beshear a déclaré qu’environ 110 personnes se trouvaient dans l’usine de Mayfield lorsque la tornade a rugi. Des débris de bâtiments détruits et d’arbres déchiquetés ont recouvert le sol de Mayfield, une ville d’environ 10 000 habitants dans l’ouest du Kentucky. Des tôles tordues, des lignes électriques tombées et des véhicules accidentés bordaient les rues de ce qui était à peine reconnaissable comme une ville. Les personnes portées disparues à l’usine de bougies comprenaient Denise Johnson Williams, une mère de quatre enfants de 50 ans dont les membres de la famille veillaient sur le site. Samedi.

« C’est Noël et elle travaille dans un endroit qui fabrique des bougies pour les cadeaux », a déclaré son frère, Darryl Williams. « Abandonner le don de la vie pour faire un don. Nous n’avons rien entendu, et je ne présume de rien. Mais je m’attends au pire. Il a déclaré que Johnson Williams avait appelé son mari pendant la nuit pour lui signaler que le temps devenait mauvais, la dernière fois que quelqu’un avait entendu parler d’elle.

Kyanna Parsons-Perez, une employée de l’usine, a été piégée sous 5 pieds (environ 1,5 mètre) de débris pendant au moins deux heures jusqu’à ce que les sauveteurs parviennent à la libérer. Dans une interview avec « Aujourd’hui » de NBC, elle a déclaré que c’était l’événement « absolument le plus terrifiant » qu’elle ait jamais vécu. « Je ne pensais pas du tout que j’allais y arriver. » Juste avant que la tornade ne frappe, les lumières du bâtiment ont clignoté. Elle sentit une rafale de vent, ses oreilles commencèrent à « craquer », puis « Boum. Tout est tombé sur nous. Les gens ont commencé à crier et elle a entendu des ouvriers hispaniques prier en espagnol.

Parmi ceux qui ont aidé à secourir les travailleurs piégés, il y avait des détenus de la prison du comté de Graves à proximité, a-t-elle déclaré. « Ils auraient pu profiter de ce moment pour essayer de s’enfuir ou quoi que ce soit, mais ils ne l’ont pas fait. Ils étaient là pour nous aider », a-t-elle déclaré. La soldate de l’État du Kentucky, Sarah Burgess, a déclaré que les équipes de secours utilisaient des équipements lourds pour déplacer les décombres de l’usine de bougies. Les coroners ont été appelés sur les lieux et les corps ont été récupérés, mais elle ne savait pas combien. Elle a dit que cela pourrait prendre un jour et potentiellement plus pour enlever tous les décombres.

Les efforts de sauvetage ont été compliqués car la principale caserne de pompiers et le centre des services d’urgence de Mayfield ont également été touchés par la tornade, a déclaré Jeremy Creason, chef des pompiers et directeur des SMU de la ville. « Nous avons travaillé sans relâche toute la nuit », a-t-il déclaré. « Nous devions parfois ramper sur les victimes pour trouver des victimes vivantes et les faire sortir. » Le président Joe Biden a tweeté samedi qu’il avait été informé de la situation et a promis que les États touchés auraient « ce dont ils ont besoin alors que la recherche de survivants et l’évaluation des dommages se poursuivent ». Au moins une personne est décédée dans une installation d’Amazon à Edwardsville, dans l’Illinois, a déclaré samedi matin le chef de la police Mike Fillback aux journalistes. Le toit du bâtiment a été arraché et un mur de la longueur d’un terrain de football s’est effondré.

Deux personnes de l’établissement ont été emmenées dans des hôpitaux de Saint-Louis, à environ 40 kilomètres de distance, a déclaré Fillback. Le chef a déclaré qu’il ne connaissait pas leur état de santé. Une trentaine de personnes qui se trouvaient dans le bâtiment ont été emmenées au poste de police pour évaluation. Tôt samedi, les équipes de secours étaient encore en train de trier les décombres. Fillback a déclaré que le processus pourrait prendre plusieurs heures de plus. Des grues et des pelles rétrocaveuses ont été amenées pour aider à déplacer les débris.

« Il s’agit d’une tragédie dévastatrice pour notre famille Amazon et notre objectif est de soutenir nos employés et partenaires », a déclaré le porte-parole d’Amazon, Richard Rocha, dans un communiqué écrit. Les travailleurs d’un bureau du National Weather Service ont dû se mettre à l’abri alors qu’une tornade passait près de leur bureau à Weldon Spring, Missouri, à environ 30 miles (48 kilomètres) à l’ouest de St. Louis. Une personne est décédée et deux autres ont été blessées dans l’effondrement d’immeubles près des villes de Defiance et de New Melle, toutes deux à quelques kilomètres seulement du bureau des services météorologiques.

« C’était une tempête incroyable qui a duré longtemps et a couvert beaucoup de territoire », a déclaré Larry Vannozzi, météorologue en charge du bureau du National Weather Service couvrant la région de Nashville. Les météorologues n’ont pas déterminé si la tempête a engendré une seule tornade ou plusieurs tornades, a-t-il déclaré.

Dans l’Arkansas, une tornade a frappé une maison de retraite à Monette, tuant une personne et piégeant 20 personnes à l’intérieur alors que le bâtiment s’effondrait, a déclaré le juge du comté de Craighead, Marvin Day, à l’Associated Press. Cinq personnes ont été grièvement blessées, a-t-il déclaré. Une autre personne est décédée lorsque la tempête a frappé un magasin général Dollar à proximité de Leachville, a déclaré le gouverneur Asa Hutchinson. visiter l’épave de la maison de retraite.

« C’est catastrophique. C’est une destruction totale. Trois décès liés aux tempêtes ont été confirmés dans le nord-ouest du Tennessee, a déclaré Dean Flener, porte-parole de la Tennessee Emergency Management Agency. Les tempêtes ont balayé Bowling Green, Kentucky, près de la frontière du Tennessee, arrachant les toits des maisons et projetant des débris sur les routes. Le président de la Western Kentucky University a déclaré sur Twitter qu’un de ses étudiants qui vivait hors du campus avait été tué. L’école a annulé les cérémonies d’ouverture qui étaient prévues samedi parce que le campus était sans électricité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.