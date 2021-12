Les tempêtes qui vont tremper le réveillon de Noël en Espagne arrivent

23/12/2021

Le à 09:20 CET

JL Ferrer

Les vacances de Noël sont présentées comme des émeutes dans une grande partie du pays. Au cours des prochains jours, un « fleuve atmosphérique » (masse d’air humide d’origine subtropicale) les fera se développer deux grains qui traverseront la Péninsule entre le 23 et le 28 décembre. Puisqu’il s’agit d’un cours d’eau à forte teneur en eau, il favorisera l’apparition de pluies dans de nombreuses régions, même si elles seront particulièrement fortes sur le versant atlantique.

Deux seront les orages qui nous touchent pendant ces vacances. Le premier d’entre eux arrivera dans la Péninsule la veille de Noël et il devrait laisser de fortes précipitations, en particulier sur le versant atlantique.

Le front avancera d’ouest en est, laissant derrière lui des pluies qui affecteront le centre, le versant cantabrique et la moitié ouest aux premières heures de la journée, et atteindront la Méditerranée déjà affaiblie.

Cette La veille de Noël, il est prévu qu’il puisse pleuvoir sur les chaînes de montagnes bétiques, le système central, le système ibérique, les monts Cantabriques et les Pyrénées.

Déjà le jour de Noël, les pluies continueront, qui peuvent être intenses en Galice, Castilla y León et Sistema Central. Cependant, ils s’étendront à la quasi-totalité de l’Espagne, y compris le Levant et les îles Baléares.

La côte cantabrique sera particulièrement touchée | .

La deuxième des tempêtes atteindra la Péninsule entre deux et trois jours plus tard, vers le 26, et cela pourrait être plus intense, car, en plus des fortes pluies, il peut s’accompagner d’un orage venteux, selon les prévisions de weather.com.

Dans les derniers jours de cette succession d’orages pourraient être atteints Rafales de vent de 70 km/h à l’intérieur et 100 km/h dans les zones de montagne et sur la côte atlantique et cantabrique.

Les précipitations seront cependant généralement sous forme d’eau, car le niveau devrait rester élevé pendant toutes ces journées, entre 1 600 et 2 200 mètres d’altitude.

La situation ne semble pas s’améliorer avant mardi 28, même si le vent d’ouest ou de nord-ouest restera ponctuellement fort, surtout dans la moitié est.

L’hiver a déjà commencé

Ce mardi 21, à 16h59, l’hiver astronomique a commencé, et ses premiers jours sont caractérisés par un temps nuageux, bien que tempéré sur la Péninsule, en plus des fronts précités.

Comme annoncé par l’AEMET, cet hiver devrait être plus chaud que la normale dans tout le pays, à l’exception des îles Canaries, où aucun changement n’est attendu par rapport à la normale pour le moment.

Piéton sous la pluie | Efe

Pourtant, Cet hiver 2021-2022 devrait poursuivre la tendance des trois précédents, dans lesquels des hivers chauds ou très chauds ont été enregistrés en comparaison avec les valeurs habituelles de la péninsule ibérique.

La moitié ouest du pays (Galice, Asturies, Castille-et-León, Estrémadure et la moitié de l’Andalousie) connaîtra un environnement légèrement plus sec que la normale, tandis que le reste du pays sera dans la norme.