Les tempêtes solaires peuvent-elles avoir un impact sur la connectivité Internet ? Voici ce que dit l’étude

Les tempêtes solaires, appelées éjection de masse coronale par les astronomes, font référence au phénomène dans lequel le Soleil éjecte des particules hautement magnétisées. (Image représentative)

Tempêtes solaires et Internet : Le monde a connu jusqu’à présent une année 2020 et 2021 très mouvementée en raison de la pandémie de coronavirus – avec ses multiples vagues et ses nombreuses variantes – ainsi que les attaques de criquets en 2020 et l’invasion des cigales en 2021. Cependant, Internet est venu à la rescousse de tout le monde, que ce soit pour rester en contact avec vos proches pendant le confinement, aider les autres à accéder à des ressources et à des informations vérifiées, travailler à domicile, étudier à domicile ou simplement faire une pause. Maintenant, cependant, une étude a révélé que notre propre Soleil a le potentiel de provoquer une apocalypse sur Internet.

Selon un article paru dans The Indian Express, le document a été présenté lors de la conférence ACM SIGCOMM 2021 en août et il a noté qu’Internet pourrait être perturbé en raison d’une puissante tempête solaire. Mais ce n’est pas tout. Une tempête solaire avait également la capacité d’endommager les câbles sous-marins ainsi que les satellites de communication. De plus, des études menées précédemment ont démontré une probabilité de 1,6 à 2 % qu’un événement météorologique spatial extrême puisse se produire au cours de la prochaine décennie.

Les tempêtes solaires, appelées éjection de masse coronale par les astronomes, font référence au phénomène dans lequel le Soleil éjecte des particules hautement magnétisées. Ces particules ont le potentiel de voyager jusqu’à la Terre dans un délai de 13 heures à 5 jours, puisqu’elles peuvent traverser à plusieurs millions de kilomètres par heure.

Alors que l’atmosphère de la Terre protège les humains de ces particules, elles peuvent toujours interagir avec le champ magnétique de notre planète. Ils ont le potentiel d’entraîner de forts courants électriques à la surface et peuvent également affecter les structures fabriquées par les humains. ‘

En 1859, la première tempête solaire enregistrée avait eu lieu et elle avait pu atteindre la Terre en à peine 17 heures. Cela a entraîné des réseaux télégraphiques perturbés et, en fait, de nombreux opérateurs ont également subi des décharges électriques. Une autre tempête solaire en 1921 a réussi à avoir un impact sur le réseau télégraphique de New York ainsi que sur les systèmes ferroviaires. De plus, en 1989, le réseau électrique du Québec, Canada s’est effondré en raison d’une tempête de petite envergure.

Pour mettre les choses en perspective, les estimations d’un rapport de 2013 ont montré que si une tempête solaire comme celle de 1859 devait maintenant toucher les États-Unis, elle pourrait amener 20 à 40 millions de personnes à vivre sans électricité pendant une période aussi longue que un à deux ans. Le coût économique pourrait se situer entre 0,6 billion de dollars et 2,6 billions de dollars.

La technologie s’est développée rapidement au cours des trois dernières décennies, et pendant ce temps, le Soleil était dans sa période de faible activité, ajoute le rapport. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup d’études pour savoir si l’infrastructure technologique actuelle a le potentiel de faire face à une puissante tempête solaire.

Le rapport cite l’auteur de l’article, Sangeetha Abdu Jyothi, disant que le Soleil a un cycle de 11 ans d’activité élevée et faible tout en ayant un cycle plus long qui s’étend sur 100 ans. Internet se développait pendant la période basse du Soleil, mais très bientôt – dans ce cycle de 11 ans ou le suivant – le pic du cycle de 100 ans approche. Cela signifie qu’il est possible qu’une puissante tempête solaire soit bientôt observée.

Elle a également été citée comme disant que les câbles sous-marins qui sont plus longs sont plus sensibles aux risques. Des études de modélisation ont également tenté de comprendre l’impact auquel la connectivité des pays serait confrontée. Plus ou moins, les câbles reliant l’Inde ne devraient pas être affectés. Jyothi a ajouté que par rapport aux États-Unis, l’Inde est moins vulnérable. Cependant, la force des tempêtes solaires n’est pas connue, et on ne sait pas non plus comment une tempête puissante pourrait réellement affecter l’Inde.

Le document a également mentionné que si les agences spatiales sont en mesure d’utiliser leurs sondes détectant les tempêtes solaires pour avertir à l’avance d’un événement, une stratégie de fermeture temporaire d’Internet, similaire à la façon dont les réseaux électriques sont éteints, pourrait être en mesure de protéger l’équipement et les infrastructures lors d’une tempête solaire, ce qui permettrait la poursuite des services. Étant donné que la plupart des travaux dépendent désormais d’Internet, y compris la majorité des services de santé, il serait important de s’assurer qu’il n’y ait pas de dommages aux infrastructures dus à la tempête solaire.

