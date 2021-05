Les tempêtes solaires pourraient constituer un danger pour les astronautes se dirigeant vers la Lune – .

La NASA prévoit de renvoyer des humains sur la Lune depuis longtemps maintenant. Les plans de l’agence spatiale ont changé lorsque l’administration Trump a exigé que les astronautes de la NASA reviennent à la surface de la Lune d’ici 2024. Cette date limite était, et est toujours, largement irréaliste, surtout à la lumière des retards posés par la pandémie de coronavirus, mais la NASA l’a maintenant une autre raison d’accélérer son retour des humains sur la Lune, et cela vient du Soleil lui-même.

Une nouvelle étude publiée dans Solar Physics explique que le Soleil pourrait ne pas vouloir coopérer avec un retour lunaire si les dates sont repoussées à la fin des années 2020. Notre star passe par un cycle régulier de forte activité et de faible activité. Le maximum et le minimum solaires sont sur un calendrier assez prévisible, et dans ce calendrier, l’intensité du maximum solaire semble être dans un modèle qui lui est propre. Le maximum est plus intense plus tôt dans le cycle pendant les cycles pairs et plus intense plus tard dans les cycles impairs, selon la méthode actuelle de catalogage de son comportement. Malheureusement pour la NASA, cette nouvelle découverte suggère que des événements météorologiques spatiaux intenses sont susceptibles de se produire lors des missions de retour sur la Lune s’ils se glissent vers la fin des années 2020.

Top Deal du jour Cette coque pour iPhone est fine et légère mais extra Tuff – maintenant elle est au prix le plus bas d’Amazon! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les voyages dans l’espace comportent de nombreux risques. C’est la nature du tir dans l’espace sur le nez d’une fusée, après tout. Mais certains dangers peuvent être atténués si les astronautes se rendent dans le cosmos à certains moments. Pendant une période de faible activité solaire, les chances de rencontrer des conditions météorologiques spatiales extrêmes – la sortie de particules chargées du Soleil – sont beaucoup plus faibles que pendant les fenêtres d’activité solaire accrue. Cette nouvelle recherche tente de brosser un tableau plus clair du moment où seraient les meilleurs et les pires moments pour envoyer des humains sur la Lune si la NASA veut les meilleures chances d’éviter de telles conditions météorologiques.

«Jusqu’à présent, on pensait que les événements météorologiques spatiaux les plus extrêmes étaient aléatoires dans leur timing et donc on ne pouvait pas faire grand-chose pour planifier autour d’eux», a déclaré le professeur Mathew Owens de l’Université de Reading, auteur principal de la recherche, dans un communiqué. . «Cependant, cette recherche suggère qu’ils sont plus prévisibles, suivant généralement les mêmes« saisons »d’activité que les événements météorologiques spatiaux plus petits. Mais ils montrent également des différences importantes au cours de la saison la plus active, ce qui pourrait nous aider à éviter les effets néfastes de la météorologie spatiale. »

L’avertissement de l’étude à la NASA est clair: si vous ne pouvez pas vous rendre sur la Lune au milieu des années 2020, vous devriez probablement attendre que le risque de temps solaire intense disparaisse.

«Ces nouvelles découvertes devraient nous permettre de faire de meilleures prévisions météorologiques spatiales pour le cycle solaire qui ne fait que commencer et se déroulera pendant une dizaine d’années», dit Owens. «Cela suggère que toutes les missions spatiales importantes dans les années à venir – y compris le retour des astronautes sur la Lune et plus tard, sur Mars – seront moins susceptibles de rencontrer des événements météorologiques spatiaux extrêmes au cours de la première moitié du cycle solaire que la seconde.

Top Deal du jour Cette coque pour iPhone est fine et légère mais extra Tuff – maintenant elle est au prix le plus bas d’Amazon! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission