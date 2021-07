Le célèbre ordre militaire catholique aurait compté jusqu’à 20 000 membres à son apogée et aurait été actif pendant près de 200 ans jusqu’à sa disparition soudaine. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, les Templiers figuraient parmi les unités de combat les plus qualifiées de la période des croisades et géraient de grandes organisations économiques chrétiennes à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Leur soudaine réduction de puissance a inspiré la montée des légendes et les a vues au centre d’intenses recherches depuis, en particulier en ce qui concerne le Saint Graal.

Et l’historien Daniel Jones a détaillé ce qu’il pense être le catalyseur de leur mystique lors d’une apparition dans History Hit de Dan Snow.

Il a dit : « Cela vient en partie de leur origine – le mont du Temple – d’où leur nom.

« Il y a un grand mystère de la foi chrétienne et tout vient du Mont du Temple.

« C’est en partie ça, mais je pense que c’est beaucoup plus – la nature de leur chute, la propagande noire grotesque qui a été lancée contre eux et leur énorme richesse.

“L’irresponsabilité de l’organisation avec la combinaison des éléments militaires, spirituels et financiers tous réunis en font une organisation parfaite à attacher à la conspiration.

“Mais je pense que la nature de leur chute [was also vital] – le fait qu’ils aient été abattus si rapidement, de manière dévastatrice et en si peu de temps. »

Mais M. Jones a également détaillé une deuxième raison pour laquelle les Templiers ont éveillé les soupçons.

Il a ajouté: “Ils ont ensuite semblé disparaître et les gens pensent” non, cela n’a pas pu arriver “et la férocité avec laquelle les Français les ont poursuivis doit signifier qu’ils avaient quelque chose de plus que de la richesse.

“Ce n’est que pure spéculation, mais vous pouvez voir pourquoi c’est séduisant. Ma réponse normale est ‘vous souvenez-vous des Lehman Brothers ?’ Ils ont disparu en 2008.

Mais M. Jones a expliqué pourquoi les lacunes de leur histoire ont pu alimenter le feu de telles revendications.

Il a poursuivi: «Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas à leur sujet et ils étaient des légendes de leur vivant – dans l’histoire du roi Arthur, ils étaient les gardiens du Graal.

« L’idée du Graal et du Saint Graal est quelque chose qui a sa propre mystique – mélangée avec les Templiers et vous avez cette incroyable concoction de mythe et de magie.

“Ce n’est pas seulement au 20ème et 21ème siècle, cela fait autant partie de l’histoire des Templiers que les Templiers eux-mêmes.”