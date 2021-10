Les temps au tour de Yas Marina Formula 1 devraient être «10 secondes plus rapides» après les changements de piste

Les temps au tour sur le circuit de Yas Marina devraient être d’au moins 10 secondes plus rapides lors du grand prix de cette année à la suite de modifications apportées au tracé.

Les responsables de la piste d’Abou Dhabi ont annoncé en juin que des modifications devaient être apportées afin d’essayer de pimenter la course lors de la finale de la saison de Formule 1.

En effet, certains snoozefest ont été observés depuis l’introduction du site au calendrier en 2009, rien de plus que l’année dernière lorsque Max Verstappen a remporté une victoire facile depuis la pole position.

Des changements importants ont été apportés à trois parties de la piste, avec des séquences lentes remplacées par des virages plus rapides et maintenant seulement 16 virages au lieu de 21.

Par conséquent, la longueur du circuit a été réduite de 273 mètres et la course comprendra donc trois tours supplémentaires, soit un total de 58.

Au virage cinq devant la Tribune Nord, la chicane lente a été supprimée et remplacée par une épingle à cheveux approchée à plus de 300 km/h.

Au virage neuf, qui était auparavant une séquence de virages lents, les voitures entreront désormais dans une épingle à cheveux rapide, large et longue.

Et les virages 12-15, la section hôtel, ont été modifiés pour ouvrir les virages afin de créer une section de piste plus fluide.

Martin Brundle, dans sa chronique post-Grand Prix des États-Unis pour Sky Sports, a déclaré que Yas Marina « devrait être 10 secondes plus rapide par tour » en raison des ajustements.

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de Formule 1, a déclaré à propos des changements : « En tant qu’hôte de la finale de la saison de Formule 1 depuis 2009, Yas Marina s’est imposé comme l’un des sites les plus populaires pour les fans de sport automobile du monde entier.

« Nous soutenons pleinement la décision d’apporter des améliorations à la piste dans le but d’améliorer l’expérience globale du sport automobile à tous les niveaux, y compris le Grand Prix d’Abou Dhabi, à la fois pour les concurrents et les spectateurs.

« Compte tenu de sa position en tant que course finale de la saison de Formule 1, c’est toujours une date spéciale sur le calendrier et avec l’événement de cette année qui devrait être le premier sur la nouvelle piste et la dernière course avant d’entrer dans la nouvelle ère de F1 en 2022, il y a une incitation supplémentaire à attendre le spectacle avec impatience. »