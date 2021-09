Les temps d’attente ont diminué pour tous les grands trajets sauf un à Disneyland et à Universal Studios Hollywood

Chez Universal, 10 manèges populaires dont The Simpsons Ride, Jurassic World — The Ride, Despicable Me: Minion Mayhem, Harry Potter and the Forbidden Journey, Transformers: The Ride 3D, et bien d’autres ont tous vu les temps d’attente diminuer depuis 2019. Alors que le les temps d’attente à Disneyland ont baissé de cinq minutes en moyenne, à Universal Studios Hollywood, le changement est encore plus marqué, avec des temps d’attente en baisse de 22 minutes en moyenne. Le rapport note également que pour certains manèges, le temps d’attente a chuté à un degré encore plus élevé, les Matterhorn Bobsleds à Disneyland et Revenge of the Mummy à Universal Studios Hollywood enregistrant la moitié des temps d’attente normaux.