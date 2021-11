Les temps de charge des téléphones tomberont à 20 minutes avec les chargeurs GaN

Le PDG de la société tierce de chargeurs et accessoires Anker a déclaré que les temps de charge des téléphones tomberaient à 20 minutes seulement grâce aux chargeurs au nitrure de gallium (GaN) de nouvelle génération, qui sont déjà adoptés par Apple. Le temps indiqué est pour une charge complète de vide à plein.

Steven Yang a déclaré que la décision d’Apple d’exclure les chargeurs des boîtiers iPhone était une très bonne nouvelle pour des entreprises comme la sienne…

Yang est interviewé par Nilay Patel de The Verge. L’interview se concentre principalement sur l’entreprise elle-même, mais il y a quelques éléments liés à Apple.

On lui a demandé si Apple n’incluant plus les chargeurs avait stimulé les ventes d’Anker.

Oui – [we sell] beaucoup plus, car il s’agit d’une nouvelle catégorie. Auparavant, de nombreux utilisateurs n’achetaient pas de chargeur tout seul. D’après notre enquête, environ 50 % de ces utilisateurs continuent à utiliser leurs anciens chargeurs, car ils en ont économisé au fil des ans. Mais de plus en plus de gens commencent à acheter des chargeurs individuels.

Il a cependant accepté l’affirmation d’Apple selon laquelle les préoccupations environnementales ont motivé la décision, plutôt que les économies de coûts, avec seulement la moitié des acheteurs d’iPhone achetant un nouveau chargeur (de n’importe qui).

Il a déclaré que la tendance vers des chargeurs de puissance plus élevée et des capacités de charge rapide des téléphones se poursuivrait, grâce à la technologie GaN.

Nous avons déjà vendu beaucoup de chargeurs GaN au cours des dernières années et nous avons lancé la deuxième génération – nous les appelons GaN2 – plus tôt cette année. Les chargeurs GaN2 peuvent désormais produire 65 watts dans un très petit espace cubique. Nous sommes en fait sur le point de lancer GaN3 l’année prochaine, ce qui réduira encore la taille du chargeur et augmentera également la puissance nominale. Comme vous pouvez probablement le constater, les appareils sont de plus en plus gourmands en énergie et se chargent à une vitesse plus élevée. Il y a dix ans, les chargeurs étaient de 5 watts. Ensuite, c’était 10, et Apple l’a mis à 20. Les autres marques Android l’ont porté à 40-60 watts. Je pense que parler de puissance n’est pas une approche conviviale pour le client. Au lieu de cela, nous parlons de temps de charge.

Le temps de charge était d’environ trois heures, mais il a été réduit à environ une heure et 20 minutes avec les chargeurs de 20 watts, puis réduit à environ 30-40 minutes avec les chargeurs de 40-60 watts. Des marques encore plus aventureuses font 120 watts, ce qui permettrait de charger complètement le téléphone en moins de 20 minutes.