Les temps forts de la semaine dans l’espace crypto

Les analystes de la banque d’investissement JPMorgan estiment que Bitcoin devrait coûter près de la moitié des 63 000 $ actuellement négociés. Cela a été rapporté par Bloomberg en référence à une note pour les investisseurs, compilée par des experts bancaires.

La juste valeur de Bitcoin est de 35 000 000 $, les analystes de JPMorgan sont arrivés à cette conclusion. Ils ont comparé la première crypto-monnaie à l’or et ont souligné que la volatilité des prix de l’actif numérique est quatre fois supérieure à celle du métal précieux. Si les fluctuations du taux de change du Bitcoin sont réduites de moitié, l’objectif de 73 000 $ peut être considéré comme raisonnable, selon les experts.

El Salvador prévoit de construire 20 écoles grâce à Bitcoin Holdings

El Salvador prévoit d’utiliser les recettes de Bitcoin pour construire 20 écoles afin d’étendre l’éducation dans la région. Le président du pays, Nayib Bukele, a confirmé que les recettes fiscales ne seront pas utilisées pour financer le projet.

Le programme scolaire vise à utiliser les revenus du Bitcoin pour moderniser le système éducatif. Il garantit également que l’argent des contribuables salvadoriens ne sera pas utilisé pour le projet. L’initiative n’est pas le premier projet qu’El Salvador envisage de financer avec un fonds fiduciaire Bitcoin.

KuCoin ouvre un bureau virtuel dans le Metaverse Bloktopia décentralisé

KuCoin ouvre un bureau virtuel dans le Metaverse Bloktopia décentralisé et prévoit que le cadre virtuel contiendra d’autres créateurs de contenu tels que Polygon et Avalanche.

L’échange a déclaré que dans le méta-bureau, les utilisateurs pourront décorer des cyberpunks, interagir avec des meubles virtuels et discuter en ligne.

KuCoin, une plate-forme d’échange compatible avec Metaverse, prend en charge à la fois le jeton utilitaire natif BLOK de Bloktopia et le jeton utilitaire DREAMS de Dreams Quest.

Conférence NFT. New York 2021

Cette semaine, l’événement le plus important autour du NFT a eu lieu. A New York, le NFT.NYC 2021 s’est tenu, sur quatre jours, plus de 500 experts du domaine se sont réunis.

Parmi les faits saillants, l’annonce faite par Quentin Tarantino qui a déclaré qu’il lancerait sa première collection NFT basée sur son film de 1994, Pulp Fiction. Il a numérisé sept scènes du film tirées de leur scénario original.

Bien que la date exacte de sa sortie n’ait pas été révélée. On estime que la vente aux enchères de cette première collection NFT aura lieu le mois prochain.

Ethereum a enregistré un nouveau record historique

Cette semaine, la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché de la cryptographie, Ethereum a atteint un nouveau record historique. La crypto-monnaie s’échangeait au-dessus de 4 400 $. De CryptoTrend, il a été rapporté qu’à l’heure actuelle, les taureaux Ethereum ne montrent pas trop de détermination, mais il est possible que la volatilité soit sur le point d’augmenter.

Procès pour fortune Nakamoto, créateur de Bitcoin

Cette semaine, le procès impliquant Ira Kleiman contre Craig Wright a débuté à Miami, dans le but d’élucider l’un des plus grands mystères du Bitcoin : qui est Satoshi Nakamoto et ce qui est arrivé à ses 1,1 million de Bitcoins.

Depuis 2016, Wright, un informaticien australien et l’un des premiers pionniers de la crypto-monnaie, prétend être le fondateur de Bitcoin en utilisant ce pseudonyme.

Selon ce procès, Wright n’a pas agi seul et note qu’Ira Kleiman, son défunt frère David, partenaire informatique et ami de longue date de Wright, était co-créateur de Bitcoin et a droit à une part d’un trésor d’environ 66 milliards de dollars. dollars en Bitcoins.

Les deux devront montrer au tribunal des preuves de ce qu’ils ont dit pour déterminer la fin de cette histoire.

