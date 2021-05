Les temps modernes ‘Bonnie et Clyde’ accusés de plusieurs meurtres dans deux États ⋆ .

Un homme de Caroline du Sud recherché pour meurtre est toujours en liberté.

Lire la suite: Un adolescent de Caroline du Sud retrouvé abattu après avoir disparu pendant des semaines

Tyler Terry, 27 et Adrienne Simpson, 34, a conduit les officiers dans une poursuite à grande vitesse lundi. Après avoir tiré plusieurs coups de feu depuis le véhicule, leur voiture s’est finalement écrasée à Richburg, en Caroline du Sud, et Terry s’est enfui à pied, laissant Simpson appréhendé. Terry est soupçonné d’être armé et dangereux et a été lié à plusieurs meurtres, rapporte People.

Une récompense de 1 000 $ est offerte à ceux qui ont des informations qui ont conduit à l’arrestation de Terry. Au début, la police a déclaré qu’il avait été vu pour la dernière fois dans une chemise bleue Burns Auto portant le nom “ David ” et un pantalon noir avec des Crocs marron ou camouflage, mais de nouveaux rapports indiquent qu’il est tout noir sans chaussures.

MISE À JOUR: Les députés seront toujours dans la zone entre Lesslie Hwy., Firetower Rd., S. Anderson Rd. dans la nuit à la recherche de Tyler Terry. C’est un homme noir, mesurant 5 pi 7 po, vêtu de noir, sans chaussures et dreadlocks. Si vous le voyez ou quelque chose de suspect, appelez tout de suite le 9-1-1 #YCSONews pic.twitter.com/KYO8B8kCVj – YCSO_SC (@YCSO_SC) 20 mai 2021

Terry est lié au meurtre le 2 mai de Thomas Hardin, 35 ans, à York, en Caroline du Sud. Les agents disent également qu’il est lié à deux autres fusillades à proximité le même jour. Ils prétendent que Simpson a conduit la voiture de fuite.

Ils disent également que le couple, qui est connecté parce que Simpson gardait Terry, s’est rendu à Saint-Louis, dans le Missouri, le 15 mai, a volé une plaque d’immatriculation dans un camion et l’a attachée à leur véhicule vers 22h50, à University City, Missouri.

Tyler Terry et Adrienne Simpson | Image: CENTRE DE DÉTENTION DE CHESTER COUNTY

C’est le même jour qu’ils auraient tiré sur Stanley, 74 ans, et Barbara Goodkin, 70 ans. Goodkin est mort d’une blessure par balle à la tête, mais Stanley devrait survivre à son tir à la poitrine en raison du blocage de la balle par son téléphone portable, par People.

Le couple aurait ensuite tiré sur le Dr Sergei Zacharev, 58 ans, à Brentwood, Missouri, alors qu’il attendait un Uber,

Ils sont ensuite accusés d’avoir acheté de la drogue et de rentrer en Caroline du Sud. Les agents ont tenté de les appréhender à Chester, où la poursuite s’est ensuivie. Le couple a emmené la police sur 20 miles le long de la route 9 jusqu’à Chester et de la route 72 dans le comté de York.

Des coups de feu ont été tirés depuis le véhicule entre Sloan Road et Lewisville High School sur la route 9 avant qu’il ne s’écrase.

Le corps du mari de Simpson, Eugene, a été découvert à Great Falls, en Caroline du Sud, près de Stroud Road, près de Old Richburg Road, le 19 mai, selon WSOC9.

«Rupture – Le corps retrouvé à Great Falls la nuit dernière a maintenant été identifié comme étant Eugene Simpson, 33 ans. Il était le mari d’Adrienne Simpson, qui est accusé dans la poursuite à grande vitesse impliquant Tyler Terry. Eugene a été porté disparu il y a plusieurs semaines. Plus au fur et à mesure que j’apprends », a tweeté Greg Suskin.

Rupture – Le corps retrouvé à Great Falls la nuit dernière a maintenant été identifié comme étant Eugene Simpson, 33 ans. Il était le mari d’Adrienne Simpson, qui est accusé dans la poursuite à grande vitesse impliquant Tyler Terry. Eugene a été porté disparu il y a plusieurs semaines. Plus au fur et à mesure que je l’apprends. – Greg Suskin (@ GSuskinWSOC9) 20 mai 2021

“Fou. Fou. Ridicule. Nous traversons beaucoup de choses en ce moment », a déclaré Elijah Simpson, le frère cadet d’Eugene, à WSOC9.

Eugene était porté disparu depuis le 2 mai.

Eugène Simpson (WSOC)

«Il comptait beaucoup pour moi», a déclaré sa grand-mère à la station. Elle a ajouté qu’il aimait ses deux enfants et la pêche.

Lire la suite: Une vidéo montre des députés de la Caroline du Sud taper un homme noir avant de mourir en prison

Simpson a pour l’instant été accusé de ne pas s’être arrêté aux lumières bleues pendant la poursuite. La police dit que d’autres accusations sont attendues car elle est également liée aux meurtres.

Toute information sur les allées et venues de Terry peut être partagée ici ou au (888) CRIME-SC.

«Ce sujet n’a rien à perdre. Il a apporté beaucoup de danger et de destruction à cette communauté et apparemment à un autre État », a déclaré le shérif du comté de Chester. Max Dorsey.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager