“Les temps ne sont pas terribles, nous sommes dans la bagarre”

18/06/2021 à 20h45 CEST

L’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), sept fois champion du monde de Formule 1, qui a signé ce vendredi le troisième temps des essais libres du Grand Prix de France, le septième de la Coupe du monde, a déclaré sur le circuit Paul Ricard que “c’était compliqué de sortir là, j’imagine que c’était pour tout le monde. Je ne sais pas si c’est à cause de la surface de la piste, à cause de la température ou de la pression des pneus, qui est plus élevée que jamais, mais nous avons tous beaucoup dérapé là-bas aujourd’hui “, Hamilton, 36 ans, a déclaré que la saison dernière, il avait égalé le record absolu de sept titres dans la catégorie reine détenu, jusque-là, à lui seul, par l’Allemand Michael Schumacher.

“Il va falloir faire beaucoup d’analyses dans l’espoir que tout s’améliore en vue de demain. Mais en tout cas, les temps ne sont pas terribles et on est dans la bagarre, donc c’est positif”, a déclaré la star anglaise, qui détient également les records historiques de ‘poles’ (100) et de victoires (98) en Formule 1.

“Le composé dur est le pneu avec lequel je me sens le mieux, il était résistant, ce qui est important avec les températures ici”, a expliqué Hamilton, deuxième du Championnat du monde, avec 101 points, quatre de moins que le Néerlandais Max. Verstappen ( Red Bull), leader de la Coupe du monde, qui a marqué ce vendredi le meilleur temps des épreuves.

“Plus le pneu est tendre, plus il se sent mal, donc j’imagine que le composé dur sera celui que tout le monde voudra utiliser lors de la course de dimanche”, a déclaré Hamilton vendredi après les essais libres du Grand Prix de France.