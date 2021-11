Sebastian Vettel dit que les pilotes de F1 de nos jours doivent « prendre position » sur des problèmes extérieurs à la F1 et ne peuvent pas se cacher « derrière le rideau de la performance ».

Vettel a été en quelque sorte un militant cette saison sur des questions telles que les droits LGBTQ + et la crise climatique, avec lui portant des vêtements arc-en-ciel en Hongrie, nettoyant les déchets à Silverstone et étant généralement beaucoup plus vocal sur ce en quoi il croit.

Ses actions ont été saluées par Lewis Hamilton, également connu pour son activisme, l’homme de 36 ans se disant « incroyablement fier » de l’Allemand.

« Il a découvert des choses qui le passionnent et en parle, et il ne s’en détourne pas », a déclaré l’homme de Mercedes.

«Avec l’ancienne génération, quand nous arrivons à notre âge, nous avons plus d’empathie. Il a une famille, il pense à l’avenir de ses enfants et de la planète.

«Il essaie évidemment d’être un phare pour ces enfants et pour les enfants qui le soutiennent. Nous parlons souvent, et nous parlons de ces sujets.

Les deux pilotes sont sur la grille de Formule 1 depuis plus d’une décennie maintenant et expriment aujourd’hui plus ouvertement leurs convictions qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils étaient plus jeunes.

Vettel pense que « les temps ont changé » et que les pilotes ont une certaine responsabilité d’attirer l’attention sur des problèmes en dehors de la F1 ces jours-ci plutôt que de rester silencieux et de se cacher derrière leurs performances sportives.

« Les temps ont changé et nous ne pouvons plus nous esquiver. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière le rideau de la performance et de l’intérêt professionnel », le Aston Martin le conducteur a dit au New York Times.

« Cela ne peut pas simplement dépendre du nombre de points que vous collectez, du nombre de courses que vous gagnez, du nombre de buts que vous marquez. Il y a certaines choses dans toutes nos vies qui sont plus grandes que cela et plus importantes, et nous devons prendre position.

« Si vous regardez la situation dans son ensemble, il y a une certaine responsabilité que nous avons en tant que Formule 1 lorsque nous allons dans différents endroits du monde et que nous organisons ces énormes événements qui suscitent une excitation énorme. Nous ne pouvons pas simplement y aller, faire notre show et laisser tout le reste derrière nous.

« Pour nous assurer que rien n’est laissé pour compte, nous devons être prêts à retirer un peu de notre marge et à investir dans ces choses, car elles ont un coût. »