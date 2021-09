Les tendances à venir qui façonneront l’éducation en ligne intelligente de demain

Une autre tendance prévisible est liée à l’introduction de la politique nationale d’éducation qui se concentre sur l’apprentissage par l’expérience et le renforcement des compétences.

Une citation célèbre de John Dewey s’intègre parfaitement dans ce contexte « Si nous enseignons comme nous avons enseigné hier, nous privons nos enfants de demain ». Cette citation décrit à juste titre le contexte actuel de l’écosystème éducatif qui prévaut à l’échelle mondiale. La pandémie a déplacé l’apprentissage vers une salle de classe virtuelle. Cela a finalement conduit à une tendance à l’apprentissage étendu qui se traduit par un apprentissage virtuel encore plus poussé à l’aide de nouveaux produits introduits rapidement sur le marché. Le résultat de cet apprentissage du nouvel âge est de rendre les cours plus intéressants et interactifs.

Les tendances les plus importantes qui domineront l’industrie de l’éducation à venir seront la personnalisation et la personnalisation en temps réel pour les étudiants ainsi que les enseignants. Grâce à cela, un système de cours en ligne appelé « La classe de l’un » a été conceptualisé par une série d’experts en éducation avec une expérience collective de 220 ans. Élaborant sur la même chose, Divya Jain, directrice et fondatrice de The Class of One a déclaré : « Notre création de ‘The Class of One’ est basée sur l’idéologie de préparer les enfants à l’avenir avec nos cours en ligne. Nous visons à apporter et à définir de nouvelles tendances dans la transmission d’une éducation en ligne intelligente. La pandémie a inauguré une nouvelle ère, qui comprend des tendances telles que l’apprentissage par l’expérience, des outils spécialisés pour les étudiants ayant des capacités mentales et physiques, un apprentissage davantage axé sur le développement et l’amélioration des compétences. La tendance la plus frappante observée était que les méthodes pédagogiques ont été révisées et rendues plus flexibles et diversifiées, car non seulement les étudiants mais les enseignants ont également eu la possibilité de dispenser des cours au-delà de leur salle de classe traditionnelle et d’atteindre plusieurs zones géographiques. Une transition drastique est attendue dans l’enseignement des classes primaires, car les plus petits seront désormais directement exposés à un mélange d’apprentissage par appareil et verbal, ce qui les obligera à utiliser leurs capacités cognitives à un niveau nettement plus élevé qu’auparavant ».

Des outils informatiques pénétrant l’écosystème de l’éducation

Les écoles de toute l’Inde se sont non seulement adaptées, mais ont simplement évolué avec le soutien d’outils technologiques hautement immersifs tels que la réalité augmentée, les laboratoires de réalité virtuelle et pénétrant profondément dans le système éducatif. Des outils d’apprentissage en ligne et des plateformes interactives comme Nearpod, Padlet, Mentimeter, Jamboard, Quizlet, Vooks, Turtle Diary, Kahoot, Phet sont introduits et utilisés selon les besoins, l’accessibilité et l’intérêt des sujets concernés. Les enseignants et le personnel de l’école MRG sont alignés sur une base d’intervalle tout au long de l’année pour un programme de formation et d’évaluation qui les aide à communiquer efficacement avec les étudiants et à entretenir une culture de discours et d’apprentissage basé sur la conversation.

S’ajoutant aux tendances dominantes dans les méthodes pédagogiques et d’apprentissage, Anshu Mittal, directeur de l’école MRG, Rohini, a déclaré : « Les outils d’apprentissage en ligne aident à développer des parcours d’apprentissage personnalisés pour les enfants en fonction de leurs capacités. L’apprentissage personnalisé implique l’utilisation de la technologie pour donner aux étudiants plus de contrôle sur leur expérience éducative. Les enfants peuvent choisir le moment, le lieu, le chemin et le rythme de leur apprentissage. Avec « l’apprentissage basé sur les appareils intelligents », les enfants sont souvent curieux de connaître les appareils et manifestent un plus grand intérêt pour l’apprentissage de compétences technologiques à l’aide de gadgets. L’utilisation d’appareils d’apprentissage avancés les aide à mieux apprendre et à vérifier leurs progrès en temps réel en testant leurs résultats d’apprentissage.

Des tableaux interactifs sont également introduits dans les écoles alors qu’ils se préparent à revenir aux classes physiques après Covid, pour faire passer les élèves des classes virtuelles aux classes physiques, il est grand temps que les éducateurs envisagent d’introduire la configuration technologique qui aidera les étudiants à travers une projection 3D. Dans les classes du secondaire supérieur, les tableaux interactifs vont être adoptés beaucoup plus rapidement car ils offrent des options d’apprentissage visuel meilleures et ciblées. Il y a également une adoption accrue d’un système d’analyse des performances qui inclut des sports qui aideront les étudiants à comprendre les domaines individuels à améliorer et à mieux performer.

Nidhi Bansal, vice-président adjoint, Pacific World School, Noida a déclaré : « Nous, à Pacific World School, soutenons l’idée : la transformation n’est pas un événement futur, c’est une activité d’aujourd’hui. Par conséquent, les tendances à venir qui façonneraient l’éducation en ligne intelligente de demain tournent autour de l’idée d’un modèle d’enseignement hybride ; assurer un apprentissage actif et mixte pour des apprenants variés. La démonstration d’un leadership éclairé dans la construction d’une vision à l’échelle de l’école comme point de départ d’une transformation numérique holistique jouera ici un rôle clé. L’accent mis sur la pensée informatique, la collaboration, la créativité et la communication doit agir comme une catapulte pour transmettre un apprentissage efficace et expérientiel. Le partage approfondi des connaissances et des meilleures pratiques au sein de la communauté des éducateurs stimulera non seulement le sens professionnel, mais lancera également une nouvelle phase de l’éducation.

Impact de l’introduction de la NEP

L’école publique de Delhi, dotée d’un vaste réseau d’écoles de premier plan en Inde, a également été à l’avant-garde de l’adoption rapide des outils en ligne. Sangeeta Hajela, directrice, DPS Indirapuram, approuvant la nature de l’éducation tournée vers l’avenir, a déclaré : « Demain implique le changement, alors qu’aujourd’hui signifie la préparation pour cela ! L’éducation par nature est tournée vers l’avenir et, par conséquent, de nouvelles tendances peuvent être observées vis-à-vis de l’éducation scolaire. On peut s’attendre à ce que deux changeurs de jeu jouent un rôle majeur dans l’établissement de nouvelles tendances ; le premier étant l’exposition au mode d’éducation en ligne ; et la seconde, la NEP-2020 ! C’est une vérité universellement reconnue que les cours en ligne initiés à la va-vite, sont finalement venus pour rester. Il est établi que les salles de classe peuvent être amenées à l’apprenant, au cas où l’apprenant ne serait pas en mesure d’atteindre les salles de classe. De plus, cette expérience de classe virtuelle a montré à quel point il est important d’être convivial pour les enseignants et les apprenants. La « tendance » ainsi lancée serait d’avoir des postes de travail équipés de la technologie, à la fois pour les étudiants et les enseignants à leur domicile. Ces espaces de travail à la maison seront désormais plus une norme qu’une exception. Les enseignants et les apprenants auraient certainement besoin d’améliorer leurs connaissances techniques. Comme, les enseignants et les écoles qui s’adaptent seraient les précurseurs ultimes dans tous les grands domaines de l’éducation !

Une autre tendance prévisible est liée à l’introduction de la politique nationale d’éducation qui se concentre sur l’apprentissage par l’expérience et le renforcement des compétences. Ainsi, l’apprentissage par la pratique et l’incorporation de nouvelles pratiques pédagogiques qui apportent des expériences d’apprentissage actives, à la fois avec et sans technologie, se retrouveront dans toutes les méthodes d’enseignement. On s’attend également à ce que l’intérêt pour l’IA se multiplie à mesure que nous progressons. Ce ne sera pas seulement une terminologie impressionnante à utiliser, mais une aide à l’expérience éducative active et centrée sur les solutions.

Apprenants et éducateurs en herbe pour être plus flexibles

Les petits bambins qui entrent dans le monde de l’apprentissage, de la lecture et de l’écriture n’ont d’autre choix que d’être initiés aux dispositifs dès le début de leur éducation. Il est en effet difficile mais passionnant pour eux de découvrir la lueur des smartphones et des ordinateurs portables, mais le devoir d’un enseignant responsable sera d’équilibrer le temps d’exposition à l’écran et de comprendre les concepts de base qui deviendront le fondement de leur éducation.

Sumedha Goel, directeur, The Shri Ram Wonder Years, Rohini, un institut pré-primaire à Delhi, a déclaré : certaines des inclusions dans notre institut dans le cadre de la mise à niveau et de la formation des mentors, ouvrant ainsi une myriade d’opportunités à nos tout-petits. Actuellement, nous sommes à l’aube d’une évolution de l’éducation mais ce que nous oublions souvent de reconnaître, c’est que l’adoption pour les plus jeunes doit être cohérente. Leurs esprits sont dans une phase délicate et l’exposition aux appareils doit être équilibrée par une pénétration en douceur des pensées et des concepts.

