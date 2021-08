Les tendances de la représentante Barbara Lee après le clip de 2001 sur le vote en Afghanistan refont surface .

représentant Barbara Lee est à la mode après qu’un clip de 2001 d’elle parlant de son vote en Afghanistan ait refait surface.

Lee, qui représente le 13e district du Congrès de Californie au Congrès, s’est prononcée dans sa critique d’aller à la guerre. Elle était la seule membre du Congrès américain à voter contre l’autorisation qui permettait au président de l’époque George Bush d’envahir l’Afghanistan avec l’utilisation de la force militaire, pour laquelle elle a pris une immense chaleur, pour s’être opposé et dénoncer.

La Chambre a adopté la résolution sur le recours à la force par une marge de 420-1, Lee se tenant debout, estimant que cela donnait trop de pouvoir du Congrès au président et parce qu’elle était réticente à approuver une force qui pourrait aggraver la situation.

La représentante américaine Barbara Lee (D-CA) s’exprime lors d’une conférence de presse avec des membres du Caucus des femmes démocrates avant l’état de l’Union au Capitole des États-Unis le 4 février 2020 (Photo d’Alex Edelman/.)



“Je suis convaincu qu’une action militaire n’empêchera pas de nouveaux actes de terrorisme international contre les États-Unis”, a déclaré Lee dans un communiqué à l’époque. “Enfin, nous devons faire attention à ne pas nous lancer dans une guerre ouverte sans stratégie de sortie ni cible ciblée.”

Lee a également écrit un éditorial dans lequel elle a expliqué plus en détail sa position.

Les talibans, un groupe composé d’anciens combattants de la résistance afghane, ont combattu les forces d’invasion soviétiques dans les années 1980. En 1996, Kaboul a été capturée par les talibans, entraînant la mise en œuvre de règles strictes. Ces règles visaient plus durement les femmes, selon certaines autorités. Les règles comprenaient l’interdiction aux femmes de travailler ou de poursuivre leurs études, et devaient être entièrement couvertes de la tête aux pieds.

Le clip refait surface du 14 septembre 2001, quelques jours seulement après les attentats du 11 septembre, montre une Lee affirmée expliquant son « non ». Elle a révélé à quel point elle était angoissée par la résolution, avant de finalement décider de voter contre.

« Sept. 11 a changé le monde. Nos peurs les plus profondes nous hantent désormais. Pourtant, je suis convaincu que l’action militaire n’empêchera pas de nouveaux actes de terrorisme international contre les États-Unis. C’est une question très complexe et compliquée. Maintenant, cette résolution va passer, même si nous savons tous que le président peut mener une guerre même sans elle. Aussi difficile que puisse être ce vote, certains d’entre nous doivent exhorter à l’utilisation de la retenue », a déclaré Lee dans son discours.

Elle a poursuivi : « Notre pays est en état de deuil. Certains d’entre nous doivent dire, prenons un peu de recul. Faisons une pause, juste une minute, et réfléchissons aux implications de nos actions aujourd’hui, afin que cela ne devienne pas incontrôlable. Maintenant, j’ai agonisé sur ce vote. Mais je me suis attaqué à cela aujourd’hui, et j’ai fini par m’opposer à cette résolution lors du service commémoratif très douloureux, mais très beau. Comme l’a dit si éloquemment un membre du clergé, en agissant, ne devenons pas le mal que nous déplorons.

Près de 20 ans après cet appel à l’action, les paroles et les inquiétudes de Lee prévaudraient malheureusement. Les talibans ont encerclé puis pénétré dans la capitale afghane dimanche, provoquant chaos et panique. Président Achraf Ghani d’Afghanistan ont fui le pays et l’armée américaine s’est empressée d’évacuer les civils et les diplomates.

La prise de pouvoir soudaine a provoqué lundi une éruption de panique à l’aéroport international de Kaboul. Des dizaines de personnes ont tenté de se frayer un chemin dans un avion, quittant la ville dans l’espoir de fuir le pays. Beaucoup pouvaient être vus sur une vidéo essaimant les côtés d’un avion alors qu’il était en mouvement.

La représentante Lee s’est rendue sur Twitter dimanche pour partager ses réflexions sur la crise, tout en publiant son interview avec MSNBC.

Ce qui se passe actuellement en Afghanistan est une crise humanitaire. Soyons clairs : il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais de solution militaire américaine en Afghanistan. Notre priorité absolue doit être de fournir une aide humanitaire et une réinstallation aux réfugiés, aux femmes et aux enfants afghans. pic.twitter.com/DImw4Dc7Ns – Représentante Barbara Lee (@RepBarbaraLee) 16 août 2021

“Ce qui se passe, c’est que l’Afghanistan est actuellement une crise humanitaire”, a tweeté Lee. « Soyons clairs : il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais de solution militaire américaine en Afghanistan. Notre priorité absolue doit être de fournir une aide humanitaire et la réinstallation aux réfugiés, aux femmes et aux enfants afghans. »

Lee a déclaré qu’à l’heure actuelle, elle se concentre sur la manière de soutenir les efforts visant à garantir que tout le monde est évacué en toute sécurité.

“Je pense que c’est une situation très grave”, a déclaré Lee. “Notre objectif et notre priorité doivent être la sûreté et la sécurité des citoyens américains, de nos diplomates, des Afghans, de nos alliés, de tant de personnes qui ont soutenu l’opération américaine là-bas.”

