Les tendances des chaussures d’extérieur ajoutent du printemps aux étapes des acheteurs – WWD

Tout comme le printemps lui-même, le marché des chaussures d’extérieur est en passe de croître. Entre les marques qui évoluent rapidement pour répondre aux attentes accrues et les changements de priorités, d’humeurs et de comportements des consommateurs, la saison s’annonce comme une fusion de confort, de praticité et de style.

Le marché des chaussures et des vêtements d’extérieur devrait atteindre 27 milliards de dollars d’ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 5% de 2019 à 2015, selon les données de Brand Essence Research – et c’est pré-pandémique. Les chercheurs de Technavio ont déclaré que seul le marché des chaussures de randonnée et de randonnée devrait à lui seul augmenter de 4 milliards de dollars en 2021-25, ce qui en dit long sur ce que les consommateurs veulent et ont besoin maintenant.

Ce besoin est un désir universel d’être immergé dans la nature – ou du moins de sortir. Peter Sachs, directeur général de la marque de chaussures de plein air Lowa, a déclaré à WWD que le marché de la chaussure a évolué au cours de la dernière année en raison du nombre croissant d’acheteurs à la recherche d’activités de plein air faciles à vivre.

«Le premier changement évident est que le marché s’est développé alors que les consommateurs essaient de passer du temps à l’extérieur. La deuxième chose est qu’il s’agit d’une croissance ascendante où les marcheurs veulent quelque chose pour des promenades plus longues et explorent les sentiers locaux. Les randonneurs d’un jour font des voyages dans les parcs nationaux et nationaux et veulent un meilleur soutien, une meilleure traction, une meilleure imperméabilité et les autres attributs qu’offre une chaussure de randonnée », a déclaré Sachs.

L’émergence du randonneur du week-end

Mais une nouvelle catégorie a fait son chemin dans les portefeuilles des consommateurs – celui du «randonneur du week-end», ou affaire occasionnelle des consommateurs avec l’expérience de la nature sans se plonger dans quoi que ce soit de trop fou. «Les conducteurs sont des chaussures de randonnée et des chaussures inspirées du sport, ce qui est peut-être polyvalent puisque le client essaie à peu près toutes les activités de plein air possibles. La marche, la randonnée, l’observation des oiseaux, le vélo sont les types d’activités auxquelles les consommateurs participent et ils veulent une chaussure dans laquelle ils peuvent faire toutes ces activités », a déclaré Sachs à WWD.

Et la croissance soudaine du nombre de randonneurs d’un jour dans la scène de plein air signifie que des tendances et de nouveaux comportements ont également émergé. «Le randonneur du week-end est peut-être en train de faire des voyages de randonnée nécessitant plus de ces mêmes qualités de ses chaussures. Chacun est à la recherche de sa propre aventure et essaie d’être à l’extérieur et de s’éloigner des autres, d’où l’augmentation non seulement en volume, mais en performance.

Mais que font les marques de chaussures différemment pour interagir avec les consommateurs? Lowa a déclaré qu’il s’orientait davantage vers le numérique, ce qui ne signifie pas exclusivement interagir plus fréquemment sur Facebook ou Instagram – cela signifie également de nouveaux partenariats, tels que ses programmes d’engagement tout au long de l’été avec Leki Trekking Poles et Deuter Packs, #Venturelocally, dans lesquels la marque s’est lancée. l’année dernière.

«L’objectif était d’inciter les consommateurs à participer à leurs activités de plein air locales et de les voir en ligne. Nous avons également lancé une série de sessions Instagram Live d’athlètes ambassadeurs au cours desquelles nous faisons avancer ces incroyables sportifs de plein air et essayons de faire en sorte que leurs expériences servent d’inspiration et de conseils pour les personnes qui souhaitent poursuivre l’aventure.

Sachs a expliqué que ces initiatives visent à créer une manière plus moderne d’interagir avec les consommateurs. «Des programmes comme ceux-ci sont vraiment axés sur l’engagement des consommateurs et la préservation de la marque devant les yeux des consommateurs alors que nous réduisons la publicité imprimée pour économiser de l’argent l’an dernier et cette année.»

Bound extérieur

La pandémie a en effet donné à l’industrie du plein air une opportunité de se connecter avec les acheteurs et les fans d’une manière plus cool. Erik Burbank, vice-président de Keen Effect, chez Keen Footwear, a déclaré à WWD: «Bien que nous n’ayons pas pu nous connecter physiquement, nous avons pu utiliser les connexions et les engagements numériques, en nous concentrant sur la façon dont les gens vivent la vie à l’extérieur aujourd’hui. . C’est plus social, inclusif et lié à l’expérience – que ce soit dans un parc local ou sur un sentier à proximité. “

Les experts du secteur conviennent que la nature est le meilleur remède sur tous les fronts, d’autant plus que les consommateurs qui étaient principalement confinés chez eux reviennent soudainement, quoique lentement, à un semblant de normalité. «La plupart d’entre nous travaillons dans cette industrie parce que nous aimons le plein air et apprécions les avantages physiques et mentaux que nous obtenons chaque fois que nous sortons. Nous travaillons dur pour inspirer et soutenir cette prochaine génération de personnes extérieures afin qu’elles puissent vivre la même chose », a déclaré Burbank.

Et tout comme d’autres domaines de la mode et de la vente au détail, de nombreuses marques de chaussures de plein air abordent la durabilité avec l’endurance et la longévité. Burbank a déclaré que les acheteurs recherchent l’ajustement, le confort et la durabilité, qui «n’ont jamais été aussi importants. Les gens sont attirés par les produits de confort polyvalents comme nos Howsers pour hommes et pour femmes. Ils sont extrêmement confortables, polyvalents à l’intérieur et à l’extérieur et parfaits pour tout, de Van Life à la maison ou aux déplacements rapides au café. »

«Les gens cherchent à faire de bons choix, en se concentrant sur les marques en qui ils ont confiance, celles qui partagent leurs valeurs – en choisissant plus que jamais des marques qui font ce qu’il faut pour les gens et la planète. Et ils choisissent des produits qui amélioreront leur expérience en plein air. »

C’est peut-être pourquoi l’humble chaussure de randonnée est l’une des catégories à la croissance la plus rapide en plein air. «Les chaussures de randonnée sont en feu», a déclaré Burbank. «C’est une question d’ajustement, de confort, de durabilité – et de confiance. Un nombre record de consommateurs recherchent nos randonneurs emblématiques de Targhee. Le confort prêt à l’emploi fait de Keen un choix facile pour tous, des nouveaux participants aux vétérans chevronnés.

La technologie est un autre aspect important de toute chaussure technique et performante – et les consommateurs ont été curieux et ouverts aux nouvelles technologies, a déclaré Burbank. «Notre nouveau Ridge Flex Hiker s’appuie sur une plate-forme familière tout en introduisant la technologie révolutionnaire« Keen.bellows Flex »qui facilite chaque étape, tout en ajoutant encore plus de durabilité au produit», a-t-il déclaré. «La technologie est visuelle, facile à comprendre et quelque chose que vous pouvez ressentir dès que vous mettez la chaussure.»

Il y a aussi une tendance vers les valeurs qui continue de s’accélérer, selon Burbank. «Les consommateurs veulent s’aligner sur des marques qui partagent leurs valeurs et leur compréhension et minimiser leur impact sur la planète n’a jamais été aussi important», a-t-il déclaré – mais un désir intrinsèque croissant de connexion sociale influence également fortement les tendances de consommation récentes.

«Non seulement plus de gens que jamais sortent à l’extérieur, mais la façon dont ils sortent a changé», a noté Burbank. «Pour certains, c’est un remplacement pour aller au gymnase. Pour quelques-uns, il s’agit toujours de ramasser ce sommet lointain, mais pour la majorité, il s’agit d’être ensemble à l’extérieur. Partager l’expérience, le sentier, la nature, la nourriture et les histoires avec des amis – c’est l’objectif. »

