Les tendances du commerce de détail clé en main qui façonneront les entreprises en 2022 et au-delà

Comme tous les autres secteurs, le commerce de détail a connu des transformations opérationnelles massives en 2021 pour se remettre des chocs d’une pandémie mondiale. Les entreprises ont dû reprogrammer leur modus operandi pour rester à flot au milieu d’une crise existentielle. La capacité des détaillants à se connecter avec leurs clients est plus critique que jamais à mesure que les habitudes de consommation évoluent. Malgré des changements à grande échelle, l’industrie n’a pas encore complètement récupéré et cherche toujours des moyens de stimuler les ventes.

L’agilité et l’adaptabilité sont devenues le mantra en 2021 pour optimiser les opérations en magasin et les remodeler pour les futures tendances du marché. Les clients d’aujourd’hui sont beaucoup plus informés et s’attendent à des services personnalisés livrés directement à leur porte. Ayant expérimenté la commodité des achats en ligne, les clients souhaitent également la même expérience sur les canaux hors ligne. À l’avenir en 2022, les détaillants doivent adopter une approche axée sur le client et offrir des expériences d’achat sans friction à l’aide de solutions de vente au détail axées sur la technologie. Examinons quelques tendances prospectives qui vont façonner les commerces de détail en 2022.

#1 Rendre le commerce de détail plus intelligent grâce à l’intelligence artificielle

La transformation numérique du commerce de détail a augmenté la vitesse, l’efficacité et la précision de tous les processus commerciaux à l’aide de données avancées et d’outils d’analyse prédictive. Les clients s’attendant à un degré élevé de personnalisation, les moteurs de recommandation basés sur l’IA gagnent progressivement en importance. Selon une étude de marché, il est prévu que 77% des détaillants utiliseront l’IA dans leurs opérations d’ici 2022.

La vision industrielle rend également le commerce de détail plus intelligent grâce à ses mécanismes de suivi en magasin. Il suit ce que les clients regardent et ce qu’ils mettent dans leurs paniers, qui sont ensuite automatiquement facturés. Cela évite aux clients de faire la queue pour passer à la caisse.

De plus, l’IA dans le commerce de détail aide à créer de meilleures prévisions de la demande en utilisant des données détaillées sur les clients, les produits et les concurrents. Enfin, la création de chatbots alimentés par l’IA est un excellent moyen d’interagir, de guider et de résoudre les griefs des clients.

#2 Expérience d’achat sans contact

La sensibilisation accrue à l’hygiène et les craintes de contagion signifient que l’expérience d’achat sans contact tout au long du parcours d’achat du client fait partie intégrante du succès de la vente au détail. Alors que les magasins de détail virtuels sont déjà une norme dans différents secteurs d’activité, les achats sans contact incluent également d’autres approches :

BOPIS : la fonction « Acheter un retrait en ligne en magasin » permet aux clients de retirer des produits présélectionnés au magasin sans avoir à passer du temps dans un magasin bondé et à faire la queue. De plus, cela réduit l’interaction physique entre les clients.

Paiement sans contact : la plupart des clients qui achètent hors ligne aujourd’hui s’attendent à des modèles de paiement en un clic ou de paiement mobile pour éviter d’attendre à la caisse et accélérer le traitement des ventes. Les modèles de paiement numérique comme UPI deviendront un élément essentiel du mix de détail à l’horizon 2022.

Essayage virtuel : les grandes marques de distribution ont déjà adopté des fonctionnalités d’essai virtuel sur leur site Web et leurs applications mobiles. Il permet aux clients d’essayer virtuellement l’aspect et la convivialité du produit avec l’assistance téléphonique d’assistants commerciaux virtuels.

#3 Commerce vocal

Une autre application spécialisée de l’IA dans le commerce de détail est l’utilisation accrue de la recherche vocale à l’aide d’appareils d’assistant vocal et de haut-parleurs intelligents. Ces appareils domestiques intelligents sont de plus en plus utilisés pour les achats en ligne. Environ 20 % des propriétaires de haut-parleurs intelligents utilisent ces appareils pour effectuer des activités d’achat en ligne telles que la recherche de produits, la passation de commandes et le suivi des livraisons. Et à l’aube de 2022, de plus en plus de personnes achèteront via des assistants vocaux sans même regarder l’écran.

#4 Expérience et commerce expérientiel

Nous vivons dans une économie de l’expérience, où les détaillants doivent créer des expériences immersives pour inciter les clients à visiter leurs magasins hors ligne ou en ligne. De nouveaux magasins phares sont mis en place pour attirer les clients par un mélange de café, galerie d’art, boutique, etc. Les magasins physiques évolueront comme un lieu de socialisation ; un concept rationalisé en tant que divertissement de vente au détail pour générer des expériences client plus riches.

La vente au détail expérientielle est une tendance importante liée à la conception omnicanale qui façonnera les entreprises en 2022. Les écrans interactifs, l’image de marque personnalisée et l’utilisation de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle contribueront à fidéliser la marque et à vivre des expériences d’achat captivantes.

#5 Transformation de la chaîne d’approvisionnement

Les détaillants dépendent fortement d’une chaîne d’approvisionnement intégrée pour maintenir les stocks et répondre à la demande des consommateurs. La transparence de la chaîne d’approvisionnement sera la clé du succès des ventes en 2022. Elle permet aux détaillants de comprendre la demande à un niveau granulaire et de prédire ce que veulent réellement les consommateurs. Les entreprises adopteront de plus en plus la technologie blockchain pour rendre les chaînes d’approvisionnement transparentes et donner aux clients une idée de la provenance des produits.

Bien que certaines innovations semblent encore farfelues, les processus automatisés de la chaîne d’approvisionnement sont là pour rester. De plus, l’utilisation d’appareils IoT et RFID pour le suivi et la traçabilité des stocks offrira aux parties prenantes un accès aux données en temps réel. Combinées à des outils d’analyse BI avancés, ces technologies permettront une compréhension complète des KPI.

Emballer

Alors que les 2 dernières années ont apporté d’immenses défis aux entreprises du monde entier, l’industrie de la vente au détail a trouvé son élixir alchimique dans la technologie pour réorganiser ses opérations. La transformation numérique du commerce de détail offre une compréhension approfondie des besoins des consommateurs, un degré élevé de personnalisation et une approche des chevaux pour les cours. Les entreprises ont besoin d’un écosystème de magasin intégré qui passe en toute transparence du mode en ligne au hors ligne pour offrir une expérience d’achat saine et immersive. La mise en œuvre de solutions de vente au détail basées sur la technologie peut sembler écrasante, mais les entreprises qui souhaitent rivaliser et se développer à l’avenir doivent s’attaquer à ces tendances. Laquelle des tendances retail attendez-vous avec impatience en 2022 ?

(Par Sunil Munshi, PDG, APAC à Denave)

