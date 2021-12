Les tendances du jeu que nous verrons en 2022

Les temps, écrit Bob Dylan, sont en train de changer. Et c’était en 1964 – imaginez comment il réagirait aux NFT. L’industrie des jeux a connu une croissance rapide en 2021 et Mark Zuckerberg veut maintenant que nous vivions tous dans un ciel vanille de sa propre fabrication. Les gens essaient de vous vendre des dessins de singes pour des centaines de milliers de dollars. Qu’est ce que la vie?

Essayons de donner un sens ensemble, en nous tenant la main et en nous préparant contre les vents mordants du changement. Il y aura des tirs sur des gens et des montées en niveau – nous en sommes sûrs. Mais il y a aussi des tendances spécifiques qui se forment qui donneront à l’industrie du jeu un nouveau teint en 2022. Ce sont elles.

Joueur unique



Aux Game Awards 2021, nous avons vu beaucoup de nouveaux jeux solo annoncés. Alan Wake 2 sera une expérience d’horreur de survie, tout comme Slitterhead, du créateur de Silent Hill Keiichiro Toyama. Quantic Dream crée un jeu Star Wars et Hellblade obtient une suite. Le jeu le plus attendu de 2022 est probablement le jeu solo spatial de Bethesda, Starfield.

Cela fait plusieurs années, vous vous en souviendrez après qu’EA a sonné la cloche de la mort pour les jeux linéaires à un joueur et a fermé Visceral en conséquence. Il s’avère qu’il y a de la place pour Fortnite et des dizaines d’autres expériences solo de haute qualité sur le même marché après tout.

Super-héros



La graine de celui-ci a été semée lorsqu’il a été annoncé que le développeur de Deus Ex, Eidos Montréal, travaillait sur un titre des Gardiens de la Galaxie au lieu de, vous savez, un autre Deus Ex. Viennent ensuite les bandes-annonces de Wonder Woman, Wolverine, Gotham Knights, Marvel’s Spider-Man 2 et Suicide Squad. Le message est clair : les détenteurs de droits de ces mastodontes du box-office s’en fichent si vous n’aimez pas les croisements de films et de jeux de super-héros, ils vont chercher une part du gâteau en 2022.

TVN



Ce n’est plus un casque DLC, dit Ubisoft. C’est un NFT de fabrication artisanale ! C’est un objet de collection numérique unique qui, oui, peut ressembler et fonctionner de la même manière que le DLC cosmétique que vous achetez dans les jeux depuis des années maintenant. Mais regardez – un numéro de série. Cela signifie que ça vaut – ooh, probablement des milliers. Vous pouvez l’échanger avec d’autres passionnés de casques Ghost Recon fabriqués artisanalement ou simplement le porter dans le jeu et épater tous les autres joueurs qui s’approchent suffisamment pour vérifier ce numéro de série.

(Les gens n’aimaient pas tellement la bande-annonce de Quartz qu’elle a été supprimée du compte YouTube d’Ubisoft, alors voici son téléchargement par IGN.)

N’oubliez pas : c’est ainsi que nous avons réagi à l’armure de cheval et al dans la première vague de DLC de microtransaction. Cela n’a pas plus arrêté l’adoption par l’industrie que le roi Canut n’a changé le cours de la marée montante.

Jeux occasionnels



Les revenus des jeux traditionnels (ventes unitaires de titres pour PC et consoles, et les dépenses de microtransaction en leur sein) représentent environ un tiers des dépenses de l’industrie des jeux de la plupart des pays. Les 60 pour cent restants proviennent des jeux sociaux et occasionnels basés sur des applications. Essentiellement, ceux d’entre nous avec une manette de jeu ou une souris et un clavier dans nos mains sont des dinosaures. Si vous ne pouvez pas interagir avec lui via de simples balayages sur un écran tactile, c’est un tireur de boomer. L’avenir est un horizon sans fin de terres agricoles de dessins animés, contrôlés par des écrans de téléphone à travers le monde, où chaque parcelle de terre cultive en quelque sorte des NFT.

Modèles d’abonnement



Netflix pour les jeux. La poule aux œufs d’or mythique du jeu depuis au moins cinq ans maintenant. Un pass d’abonnement qui permet d’accéder à une grande et ancienne bibliothèque de jeux, au lieu d’avoir à payer pour chacun individuellement comme un jabroni. Quelques obstacles ont empêché l’adoption généralisée de ce concept : un, la plupart d’entre nous ont déjà payé plus dans nos bibliothèques Steam que nos hypothèques, et deux, les grands éditeurs ont été beaucoup trop occupés à essayer de s’implanter sur la vitrine numérique de Steam pour envisager de collaborer à la création d’une telle bibliothèque.

Récemment, cependant, Microsoft l’a fait fonctionner. Game Pass compte actuellement environ 18 millions d’abonnés et propose un nombre croissant de jeux à succès, à la fois pour PC et Xbox X/S, dès le premier jour. Un peu comme une sorte de Netflix pour les jeux. Pendant ce temps, Nvidia a GeForce Now, un abonnement avec l’incitation supplémentaire de jeux fonctionnant sur des cartes graphiques RTX 3080 haut de gamme dans les centres de données du géant graphique, puis en streaming sur n’importe quel appareil à des niveaux de fidélité et de latence impressionnants. C’est comme Netflix, mais pour les jeux.

Le nuage



En parlant de GeForce Now, c’est vraiment un bon argument pour se débarrasser de votre PC de bureau et simplement diffuser des jeux directement sur un téléviseur. Bonne chance pour accéder à un 3080 d’une autre manière en 2022, grâce aux agriculteurs crypto qui monopolisent toutes les unités et font grimper les prix à des chiffres absurdes.

Comme plusieurs autres tendances prêtes à démarrer en 2022, celle-ci est présentée depuis des années maintenant, mais semble enfin avoir la base technologique et la taille de l’audience pour avoir un impact. Et pour les superfans de PC, ce n’est pas une mauvaise nouvelle : un public plus large de joueurs jouant avec les paramètres maximum sur les PC (bien que dans les centres de données) signifie plus d’incitations pour les développeurs à pousser encore plus les niveaux de fidélité visuelle.

Remasters et remakes



Notre humble passe-temps a maintenant atteint un niveau de maturité qui signifie que son ancien catalogue peut être mis à jour, préservé, refait à partir de zéro et réinventé. C’est un jeu dangereux, jouant avec des souvenirs d’enfance, mais comme le montrent des studios tels que Nightdive (le développeur derrière le remasterisateur superlatif de Quake), une touche légère va un long chemin.

Nous avons un remasterisé Kingpin à venir en 2022, et un peu plus déconcertant, un Life is Strange aussi. Prince of Persia: Sands of Time, Blade Runner, Gothic, Knights of the Old Republic, Dead Space, Splinter Cell et même The Stanley Parabol doivent tous subir des liftings à divers degrés. C’est une pratique de plus en plus courante, et devinez quoi – la bibliothèque de candidats potentiels s’agrandit chaque année.

Chaîne de blocs



Il est sûr de dire que celui-ci dépassera les attributions du jeu, mais néanmoins la blockchain – ou la banque décentralisée inquiétante comme on l’appelle dans certains cercles – est déjà une présence croissante dans l’industrie. F1 Delta Time, par exemple, avec la marque officielle F1 de Formula One Management, vous permet de lier votre compte à votre portefeuille crypto et de gagner de l’ethereum via des activités dans le jeu. Nous avons parcouru un long chemin depuis l’armure de cheval.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.