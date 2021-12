Les tendances du marketing digital à surveiller en 2022

En cette ère d’infestation technique généralisée et de mondialisation, les préférences des clients ont changé rapidement.

Par Rakesh R

Le monde a tourné autour de la technologie au cours de la dernière décennie, car des développements et des mises à niveau robustes dans le domaine ont été au cœur de la croissance et de l’innovation de toutes les industries. L’avènement de la pandémie de Covid au début de l’année 2020 n’a fait que nécessiter et accélérer davantage la numérisation des processus mondiaux.

La touche d’Internet et son adoption n’ont pas non plus manqué dans le domaine du marketing, car le marketing numérique est devenu la norme du jour. Dans les premières saisons de sa création, l’utilisation du marketing numérique était limitée à une fonction publicitaire, dans laquelle son objectif principal était d’augmenter la visibilité et la notoriété de la marque. Cependant, au fil du temps, il est devenu davantage une fonction de vente car il inclut désormais la génération de prospects et les ventes comme l’une de ses préoccupations principales. De nos jours, les campagnes de marketing numérique visent à améliorer le bassin de clients et la notoriété de la marque, ce qui augmente à son tour la possibilité d’atteindre les résultats souhaités.

En raison de ses nombreux avantages, l’industrie du marketing numérique a connu une croissance significative ces derniers temps, comme le souligne un rapport de Statista qui a déclaré que la valeur de l’industrie indienne du marketing numérique est passée de 47 milliards de roupies en 2015 à 199 milliards de roupies. en 2020. Deep Sense Digital

Une entreprise opérant dans un secteur connaissant une croissance aussi rapide doit être consciente de toutes les tendances importantes du marché afin d’y faire face en temps opportun. Pour qu’une entreprise puisse tirer parti des changements du marché, elle doit être bien consciente de l’évolution de la dynamique du marché. Une liste de certaines tendances notables qui devraient dicter l’industrie du marketing numérique au cours de l’année suivante est discutée ci-dessous.

L’hyperlocalisation est la norme du jour

Une tendance qui a émergé en raison de ce besoin est l’hyper localisation. L’hyperlocalisation est une nouvelle méthode de marketing qui cherche à tirer parti de la culture et des normes locales de la zone cible pour la promotion des produits. Pour ce faire, ils placent le produit en alignement avec les pensées et les manières des indigènes d’une région. Un placement comme celui-ci permet aux clients de former un lien émotionnel conscient ou inconscient avec la marque et ses offres, ce qui renforce la fidélité à la marque. Cette tendance devrait devenir encore plus populaire dans les années à venir, à mesure que les gens se familiarisent de plus en plus avec le concept.

Efficacité – le besoin de l’heure

Les gens d’aujourd’hui sont tout au sujet du rythme. Ceci, combiné à leur attitude plus dans moins, est ce qui a fonctionné pour augmenter considérablement le besoin d’efficacité dans le temps d’aujourd’hui. Afin d’avoir un impact durable ou même d’attirer l’attention d’un client, les publicités doivent être très engageantes et précises. En outre, la plate-forme sur laquelle la campagne publicitaire est diffusée est également d’une importance cruciale, car la disponibilité et la concentration du public cible sur cette plate-forme déterminent en grande partie le niveau de succès de la campagne.

La technologie est primordiale

C’est l’ère de l’automatisation et des technologies immersives. La durée d’attention des gens se raccourcit de minute en minute, et donc, si un annonceur veut capturer et accrocher un acheteur potentiel, il doit les engager et partager autant d’informations que possible dans les plus brefs délais. Dans ce scénario, le contenu interactif et immersif semble être la meilleure option car il permet au spécialiste du marketing d’attirer un client en raison de ses fonctionnalités intéressantes.

Comme le but principal de l’existence du marketing numérique est de fidéliser les clients, les technologies immersives telles que AR/MR/VR devraient être le fer de lance de l’innovation dans le domaine du marketing numérique. De plus, l’automatisation fait également son chemin dans le fonctionnement de toutes les industries, y compris l’industrie du marketing numérique. Pour cette raison, le marketing numérique envisage maintenant une éventuelle introduction du marketing automatisé. Une fois introduit, le marketing automatisé deviendra vraisemblablement un élément essentiel du secteur des affaires virtuelles de demain.

L’industrie du marketing numérique a considérablement changé ces derniers temps et devrait également évoluer davantage à l’avenir. Dans ces circonstances, toute entreprise impatiente de se développer dans l’industrie doit être au sommet de ces changements. Certaines tendances qui devraient être une présence importante au cours de l’année 2022 ont été discutées dans le cadre de cet article.

L’auteur est chef d’entreprise et directeur de Deep Sense Digital. Les opinions exprimées sont personnelles.

