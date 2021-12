Les tendances du shopping Etsy prédisent qu’elles seront importantes en 2022

Nous embrassons tout ce qui est audacieux (Photos : .)

Les habitudes d’achat ont radicalement changé en 2021.

Dans la continuité de l’année précédente, le bricolage et l’amélioration de l’habitat sont devenus une priorité.

La culture du renouveau l’a fait aussi, sous la forme de tendances de l’an 2000 et de divers « noyaux » inspirés de TikTok qui remontent à une époque révolue, peut-être comme un désir nostalgique de la vie pré-pandémique.

Offrir est également devenu plus significatif. Lorsque les câlins n’étaient pas autorisés, les cadeaux devaient transmettre des volumes plus d’amour et de personnalisation qu’auparavant.

Alors, quelles tendances les experts Etsy prédisent-ils qu’elles seront importantes en 2022 ?

Dayna Isom Johnson, une experte en tendances, a déclaré: « Alors que nous clôturons une autre année remplie de hauts et de bas, l’année prochaine sera de trouver un équilibre dans tous les aspects de notre vie, de la façon dont nous passons notre temps aux achats que nous faisons. »

Nous avons également eu une grande poussée de durabilité vers la fin de l’année grâce à la Cop26, donc les gens vont entrer dans la nouvelle année en essayant de trouver « lagom », une philosophie suédoise selon laquelle avoir juste la bonne quantité de quelque chose, plutôt que l’excès.

vert émeraude

Emerald sera visible dans toute la maison (Photo: .)

Le vert a été un thème récurrent cette année dans la mode, la beauté et les articles ménagers.

Nous dirions qu’il a été plus grand que les couleurs de l’année de Pantone – jaune et gris – car les gens ont opté pour des nuances de sauge et de Kermit.

Un équilibre sera trouvé dans le vert émeraude, qui n’est pas aussi brillant que Kermit mais pas aussi sourd que la sauge.

L’ombre symbolise « l’harmonie et la croissance », selon Dayna.

« Nous voyons déjà des acheteurs chercher des moyens d’intégrer cette teinte, avec des recherches d’articles vert émeraude en hausse de 64 % et de 60 % de décoration vert émeraude.

« Mieux encore, cette teinte riche et fondante complète une variété d’autres coloris populaires – des terres cuites terreuses et des neutres aux ors et argents luxueux – ce qui facilite son ajout à un décor existant », dit-elle.

Éclairage de déclaration

Mettez vos déclarations haut (Photo: .)

Etsy a enregistré une augmentation de 344% des recherches d’éclairage des années 70 ces derniers mois, ainsi qu’une augmentation de 27% des recherches d’éclairage sculptural ou décoratif, une augmentation de 25% des recherches d’éclairage vintage et une augmentation de 22% des recherches d’éclairage coloré. .

« À la fois fonctionnel et à la mode, l’éclairage de déclaration permet aux gens de mettre en valeur leurs belles maisons, tout en servant d’œuvre d’art accrocheuse.

« Beaucoup sont déjà à la recherche d’un éclairage remarquable – des suspensions sculpturales aux appliques murales remarquables – qui reflète leur style personnel », déclare Dayna.

Célébrations de mariage colorées

Chaises décorées de rubans colorés (Photo : .)

Fini les palettes de couleurs de mariage beiges en sourdine – les recherches de mariages colorés ont déjà augmenté de 223 %.

La joie du grand jour devrait se refléter dans le style du mariage, des tenues aux initiations aux centres de table.

Le conseil de Dayna est de « mélanger des nuances vibrantes et stimulantes avec des neutres plus doux pour un look parfaitement équilibré et ludique, mais élevé ».

Le renouveau du pop-punk

Libérez votre angoisse à travers les vêtements (Photo: .)

Ce mouvement particulier fait partie du renouveau du style Y2K que nous voyons se dérouler dans la mode.

Sur Etsy, les recherches de colliers à pointes sont déjà en hausse de 879%, parallèlement à une augmentation des recherches d’articles à carreaux vintage (en hausse de 48 %*), d’articles en résille (en hausse de 37 %*) et de ceintures à clous (en hausse de 34 %*).

«Le pop-punk est une question d’expression de soi et d’autonomie, et les milléniaux et la génération Z se réapproprient ce mouvement de style et y mettent leur touche personnelle.

« Pour ceux qui ne sont pas prêts à s’engager pleinement dans le look, essayez d’ajouter quelques pièces pop-punk – comme un haut en maille, une paire de bottes de combat ou une veste en cuir vintage – dans une garde-robe de tous les jours existante », dit Dayna.

Dragons et créatures mythiques

Toutes les choses d’un autre monde seront adoptées (Photo: .)

Dayna dit que ce sera un grand thème pour les enfants.

«Les parents veulent ramener l’émerveillement qui vient du simple fait d’être un enfant.

« Entrez : dragons, fées et autres créatures mythiques. Grâce à des jeux de contes de fées et de fantaisie, les enfants peuvent s’échapper vers des réalités mystiques et magiques en utilisant rien de plus que leur imagination.

Les recherches d’objets féeriques ont augmenté de 51%, les créatures mythiques ou les objets de bêtes ont augmenté de 39%, et les jouets de dragon ont augmenté de 22 %.

« Mieux encore, ces créatures imaginaires sont un excellent motif pour enfants non sexiste – que nous verrons sur tout, des mobiles de chambre d’enfant aux jouets en passant par les vêtements, et plus encore – approprié pour tous les âges », ajoute-t-elle.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();