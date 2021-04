Les tendances innovantes ont un impact sur l’évolution de la technologie blockchain

Au cours de l’année dernière, l’espace financier décentralisé a fait des vagues dans le secteur financier, s’appuyant sur la technologie de la blockchain pour décentraliser une multitude de services bancaires. L’adoption des services DeFi est en augmentation constante et toutes sortes d’actifs font leur chemin sur la blockchain.

Avec des jetons non fongibles vulgarisant les représentations de propriété d’art numérique, la technologie de la blockchain s’insinue dans les endroits les plus inattendus et DeFi alimente son expansion. Ces jetons uniques et parfois très précieux sont particulièrement pertinents aujourd’hui, les galeries d’art étant fermées en raison des restrictions liées à la pandémie mondiale et des expériences culturelles se déroulant plus que jamais en ligne.

En 2020, DeFi a vu une explosion des types de moyens de générer des liquidités, avec des marchés pour les produits financiers, des jetons sociaux et de gouvernance communautaires et des œuvres d’art uniques. Aujourd’hui, une quantité importante de Bitcoin (BTC) est utilisée comme réserve de valeur, mais ce n’est pas pour cela qu’elle a été créée. Les temps de transaction lents, les frais élevés et une histoire de valeur croissante entravent l’utilisation de Bitcoin comme système de paiement, mais cela n’a pas empêché l’industrie de la blockchain d’en créer d’autres.

L’avènement des contrats intelligents programmables a catalysé la formation de notre écosystème financier décentralisé moderne, rendant les services financiers accessibles à toute personne disposant d’une connexion Internet. Les frais généraux élevés des banques centralisées ont rendu les transferts internationaux lents et non rentables dans la plupart des cas d’utilisation. Cependant, en mettant en œuvre un ensemble de protocoles imbriqués, la finance décentralisée offre des moyens alternatifs de distribuer de la valeur à différentes communautés à travers le monde.

Le système financier traditionnel fonctionne pour la plupart, mais il pourrait faire beaucoup mieux. Bien que la blockchain ne soit pas tout à fait prête à en prendre le relais, les réseaux décentralisés d’aujourd’hui ont de grandes ambitions, et à mesure que l’accès aux actifs numériques continue de s’améliorer, les gens du monde entier s’engagent de plus en plus dans l’économie mondiale sans intermédiaires de confiance, banques ou avocats. Avec plus de ressources de développement allouées aux systèmes DeFi que jamais auparavant, la blockchain est la prochaine frontière pour toute entreprise de services financiers dans le monde.

Dispersé mais fort

Internet a changé la façon dont les données et les informations circulent à travers le monde, et cette évolution des canaux de communication a eu un effet profond sur le système bancaire. Alors que le monde commence à s’orienter vers des plates-formes offrant des enregistrements plus rapides, un service plus rapide et des produits plus fiables, les méthodes de banque centralisée se distinguent par un contraste frappant.

Les plates-formes de contrats intelligents permettent aux utilisateurs d’interagir avec plusieurs applications décentralisées en utilisant une seule identité financière. Avec près de 2 milliards de personnes sur la planète n’ayant pas accès aux services financiers, abaisser la barrière à l’entrée est dans l’intérêt de tous.

En fait, même certaines banques centralisées ont commencé à offrir des services de garde de crypto-monnaie, permettant aux utilisateurs de stocker leurs crypto-monnaies de manière sécurisée avec une partie qui peut être tenue responsable de sa sécurité. Bien que cela puisse sembler aller à l’encontre de l’éthique de la décentralisation et de la blockchain, les services de garde centralisés pourraient en fait être bénéfiques pour l’industrie au sens large.

Brian Kerr, PDG de la plate-forme Kava DeFi, a déclaré à Cointelegraph: «Pour moi, le fait qu’une banque utilise Kava en amont pour fournir des prêts et d’excellents APY en toute sécurité à ses utilisateurs est une progression naturelle des banques, de la finance et de l’évolution des services fintech. . »

Selon Kerr, détenir des crypto-monnaies est beaucoup plus effrayant pour le citoyen moyen que fiat, car les transferts ne peuvent pas être inversés, ce qui rend les erreurs d’autant plus coûteuses. «Je pense que les banques qui soutiennent la conservation des actifs numériques sont un grand pas en avant pour rendre la cryptographie disponible pour les utilisateurs grand public», a-t-il déclaré.

Cependant, alors que les entreprises fintech continuent d’améliorer leurs produits et services pour offrir de meilleures expériences à l’utilisateur final, le schéma actuel de développement n’a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies. En outre, comme l’a souligné Anton Bukov, co-fondateur de l’agrégateur d’échange décentralisé 1 pouce, alors que les banques commencent à fournir d’énormes quantités de liquidités stables aux plates-formes DeFi, l’APY pour les prêts et les emprunts diminuera à l’avenir.

Au fil du temps, les réseaux ont évolué pour répondre à différents besoins, et avec le Web 3.0, la blockchain ne se contente pas de décentraliser le pouvoir dans les systèmes financiers; c’est redéfinir la valeur. Dans un proche avenir, ces systèmes sont susceptibles de se renforcer et seront éventuellement considérés comme une proposition intéressante pour toutes sortes d’entreprises.

Analyse des AMM

L’introduction de teneurs de marché automatisés a été un facteur critique contribuant à la fois à la finance décentralisée et à la croissance globale de la blockchain en 2020. Avant les AMM, les échanges décentralisés n’étaient pas aussi populaires qu’ils le sont actuellement. Au lieu d’utiliser des carnets de commandes pour faire correspondre les transactions de manière décentralisée, les AMM permettent aux utilisateurs de négocier avec un contrat intelligent, ce qui améliore la liquidité et supprime le risque de contrepartie.

Avec des échanges décentralisés comme Uniswap rapportant parfois des volumes plus élevés que Coinbase Pro, on se demande si les échanges centralisés sont durables à long terme. Cependant, alors que les DEX se sont certainement améliorés au cours des deux dernières années, le remplacement des échanges de carnets de commandes ne semble pas être à son ordre du jour.

«Les échanges centralisés auront toujours une longueur d’avance en termes d’expérience utilisateur, de créativité et de confiance avec leur base d’utilisateurs», a déclaré Kerr, soulignant comment les échanges centralisés offrent des services essentiels à l’espace, tels que les rampes d’accès fiat, la conformité réglementaire et une meilleure expérience utilisateur des applications mobiles.

Alors que les frais de négociation sont devenus de plus en plus compétitifs, les services offerts par les échanges de crypto-monnaie le sont également. Des offres d’échange initiales et du jalonnement aux services de prêt et d’emprunt, les bourses pourraient commencer à défendre leurs positions en augmentant les marges d’autres secteurs d’activité et faire face à la concurrence de leurs homologues décentralisés. «Tout comme les banques ne gagnent pas sur les dépôts, elles gagnent sur les services back-end et sur la vente croisée d’autres produits financiers, de même que les échanges centralisés au fur et à mesure que l’industrie progresse», a déclaré Kerr. Bukov a ajouté:

«Coinbase a désigné les DEX comme l’un des principaux facteurs de risque pour leur entreprise lors des préparatifs de la prochaine introduction en bourse. Je pense qu’ils pourraient également essayer de rivaliser dans cet espace, tout en proposant leurs propres solutions L1 ou DEX, par exemple. »

En un mot, un AMM se compose de pools de paires de jetons, où leur ratio dans le pool détermine le prix des jetons individuels. Uniswap est actuellement le DEX AMM le plus populaire, permettant à quiconque de rejoindre des pools de liquidité pour n’importe quelle paire de jetons. Cela fournit de la liquidité aux pools tout en faisant courir un certain risque aux participants pour une part des rendements.

Alors que les AMM deviennent de plus en plus complexes, certaines plates-formes ont même intégré des fonctionnalités telles que des pools de liquidités multi-jetons et des algorithmes plus efficaces pour calculer les prix des actifs. Contrairement aux IEO, il n’y a pas de gardien empêchant quelqu’un de lancer un jeton ou une plate-forme, et bien que cela puisse être exploité par des utilisateurs avec une intention malveillante, cela pourrait conduire à des projets très intéressants au cours des années à venir.

L’interopérabilité est en

Alors que la plupart des applications DeFi fonctionnent actuellement sur Ethereum, l’interopérabilité devient lentement une réalité. Cela donnera aux développeurs la liberté de choisir différentes plates-formes pour mieux convenir à leurs applications décentralisées individuelles. Avec des plates-formes comme Cosmos et Polkadot basé sur Substrate, les développeurs peuvent désormais même créer des blockchains interopérables adaptées aux besoins de leur application.

Aujourd’hui, les développeurs s’appuient sur des chaînes de blocs monolithiques de couche un qui fournissent des plates-formes de contrats intelligentes ouvertes. «Ces plates-formes essaient de tout faire bien et rien de bien», a déclaré le PDG de Kava. «À l’avenir, grâce à l’interopérabilité, ces plates-formes resteront utiles pour le prototypage, mais les développeurs sélectionneront les services les plus spécialisés et optimisés pour leur application et leurs cas d’utilisation.»

L’une des plus grandes tendances de la fin de 2020 était la demande accrue d’accès à la liquidité et à l’activité économique d’Ethereum sur d’autres protocoles basés sur la blockchain. Du Bitcoin enveloppé (wBTC) au stockage de données basé sur la blockchain, l’espace a connu une augmentation de l’activité sur les plates-formes inter-chaînes.

Par exemple, Kava construit avec le framework Cosmos a connu une croissance significative, offrant des prêts garantis et des opportunités de jalonnement pour diverses crypto-monnaies. La plate-forme utilise son jeton Kava pour la gouvernance et pour sécuriser le réseau grâce au jalonnement.

Ces jetons de gouvernance permettent aux participants du réseau de voter sur des paramètres critiques tels que la limite d’endettement globale du système, le ratio de garantie et le taux d’épargne. Dans les cas où le système est sous-garanti, le jeton Kava agit même comme une monnaie de réserve à être frappé et vendu jusqu’à ce que le système soit recollatérisé.

Ethereum et Cosmos nécessitent tous deux un nombre significativement plus élevé de validateurs par chaîne que Polkadot. Par rapport aux 111 validateurs d’Ethereum par fragment, l’affirmation de Polkadot d’offrir une sécurité équivalente à un minimum de cinq validateurs par chaîne nécessite une analyse plus approfondie.

Le faible nombre minimum de Polkadot permet plus facilement la collusion entre les validateurs pour les parachaines individuelles, et le DOT coupé des validateurs malveillants est également supprimé des nominateurs. En plus de l’absence d’exigence de mise minimale, cela pourrait conduire à des situations risquées du point de vue du proposant.

Carrefour à chaînes croisées

La croissance de la finance décentralisée a été sans précédent et écrasante. Les volumes mensuels de DEX ont dépassé 55 milliards de dollars, ce qui correspond également à la capitalisation boursière totale de la monnaie stable. L’encours de la dette DeFi est supérieur à 9 milliards de dollars, mais la finance décentralisée est encore un tout-petit par rapport au secteur des services financiers au sens large.

Avec de nouvelles innovations constamment au coin de la rue, il y a de bonnes raisons de croire que l’accessibilité et la variabilité entre les applications DeFi s’amélioreront avec le temps. Alors que les coûts du gaz sur Ethereum continuent de fluctuer, parfois à des niveaux prohibitifs, les projets de blockchain se précipitent pour créer de meilleures solutions d’évolutivité telles que les protocoles de couche deux. Ethereum 2.0 promet de résoudre de nombreux problèmes auxquels son prédécesseur est actuellement confronté, mais les performances du réseau dans la pratique ne seront connues que dans le temps.

En outre, tant que les coûts du gaz continueront de fluctuer, les protocoles DeFi continueront de tenter de braconner les utilisateurs et, à leur tour, la liquidité d’Ethereum. Un autre problème auquel l’espace DeFi est confronté en tant qu’industrie naissante est sa dépendance à une base d’utilisateurs expérimentés. Les applications d’aujourd’hui sont généralement conçues pour les commerçants familiarisés avec les systèmes DeFi et offrent des services qui ne sont pas toujours utiles au consommateur moyen, tels que des outils d’audit et des oracles de données en chaîne.

Alors que l’industrie continue d’étendre ses fonctions, les projets créent continuellement de meilleurs utilitaires pour les jetons DeFi. Certaines plates-formes permettent même maintenant d’utiliser des jetons non fongibles comme garantie pour les prêts peer-to-peer, augmentant la liquidité de ces objets de collection numériques au niveau de tout autre actif monétisé.

«Je crois fermement en l’avenir des NFT en tant que construction primitive ou financière. Cependant, les NFT d’aujourd’hui sont pour la plupart stupides », a déclaré Kerr. Alors que les NFT sont incroyablement puissants en tant que concept et bien qu’ils apportent la puissance de la technologie blockchain à des domaines tels que l’immobilier et la propriété intellectuelle, DeFi a besoin de marchés profonds et liquides pour considérer un actif collatéral comme utile. «Il faudra beaucoup de temps avant que les NFT soient utiles comme garantie dans DeFi. Par définition, les marchés NFT sont très illiquides et constituent donc des garanties horribles », a-t-il ajouté.

Selon le cofondateur de 1inch, Bukov: «Les projets de financement décentralisé devraient émettre des NFT, les vendre aux enchères et reverser une part importante des bénéfices à des œuvres caritatives.» Les progrès de DeFi au cours des dernières années sont prometteurs pour son avenir, mais bien que DeFi ait accompli beaucoup de choses au cours de sa brève durée de vie, ses meilleures années sont probablement encore à venir.