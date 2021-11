Les tendances restent fermement du côté du stock CRWD

Compte tenu de ses mouvements en sourdine ces derniers mois, je peux voir pourquoi certains peuvent croire FouleGrève (NASDAQ :CRWD) a dépassé. Après avoir augmenté de plus de 111% au cours des douze derniers mois, et bien plus que cela depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’action CRWD a atteint un pic de prix. Droit?

Source : VDB Photos / Shutterstock.com

Pas si vite.

Oui, la croissance de la demande pour les services de sécurité réseau pourrait être plus lente à l’avenir. Il n’y aura probablement pas une autre augmentation de la demande aussi intense que celle observée avec le passage au travail à distance en 2020.

Mais dire que la demande se refroidira au point de faire chuter CrowdStrike ? C’est la mauvaise prise.

La demande élevée de cybersécurité se poursuivra dans un environnement post-Covid. Les tendances du travail à distance, ainsi que les risques croissants de ransomware en témoignent. À son tour, le fournisseur de services de sécurité des points de terminaison basé sur le cloud continuera d’enregistrer une croissance des revenus et des bénéfices supérieure à la moyenne.

Au fur et à mesure que cela se déroulera, les actions continueront d’évoluer dans une direction positive. En bref, il est trop tôt pour arrêter si vous le possédez. Si vous ne le possédez pas encore ? Il n’est pas trop tard pour entrer dans une position. Cela vaut peut-être la peine de profiter de sa dernière baisse de prix.

Accéder aux performances récentes de CRWD Stock

Après les grands mouvements qu’il a faits en 2020 et jusqu’au début de 2021, les actions CrowdStrike ont subi une course beaucoup plus agitée. Au cours des 2 derniers mois, les actions ont reculé, puis ont réapparu.

Premièrement, les investisseurs en actions CRWD « ont vendu la nouvelle », après que la société a annoncé de solides résultats trimestriels. Ensuite, alors que diverses incertitudes globales ont rendu de nombreux investisseurs nerveux, les actions de croissance comme CrowdStrike ont connu une volatilité de fin septembre à début octobre.

Après cela, les actions ont à nouveau augmenté. Cette fois, la nouvelle des plans de la société pour étendre la portée de sa plate-forme Falcon a contribué à augmenter le stock de CRWD. Par le biais de Falcon, la société prévoit de fournir des services connus sous le nom de technologie de réponse de détection étendue, ou XDR.

Les investisseurs ont réagi positivement, soulignant son statut d’innovateur dans le domaine de la cybersécurité. Ceci, ajouté au rebond global du marché boursier en octobre, lui a permis de remonter au-dessus de 275 $ par action.

Cela dit, ces derniers jours, cela a recommencé à s’inverser. Principalement, en raison d’une récente rétrogradation des analystes. Cependant, alors qu’un analyste du côté vendeur est devenu plus baissier, cela ne signifie pas que vous devez également être baissier.

En effet, la peur, l’incertitude et le doute (FUD) découlant de cette notation pourraient ouvrir une opportunité d’initier ou de compléter une position.

Les inquiétudes concernant la concurrence croissante sont exagérées

Le 1er novembre, Grey Powell de BTIG Securities a dégradé l’action CRWD, de « acheter » à l’équivalent de « conserver ». L’analyste a cité la concurrence accrue dans l’industrie comme la principale justification de sa baisse de notation. Avec l’intensification de la concurrence, Powell craint que la croissance de l’entreprise ne ralentisse considérablement en 2022. Cela rendra difficile pour le titre de maintenir sa valorisation actuelle.

Encore une fois, le marché pourrait suivre l’exemple de Powell, adoptant une vision plus tiède du titre. Mais je ne dirais pas que c’est le bon appel. Entre le passage de CrowdStrike au XDR et d’autres lancements de produits, tels que le lancement de Falcon Forensics sur GovCloud, cette société reste un innovateur dans l’industrie. Avec cela, il a de grandes chances de tenir à distance la concurrence croissante.

Si vous associez cela au fait que la demande de services de cybersécurité reste élevée, il est clair que les craintes d’un ralentissement sévère de la croissance de ses revenus et de ses bénéfices peuvent être exagérées. S’il continue de dépasser les attentes des analystes, ce qu’il a fait régulièrement au cours des derniers trimestres, alors il y a beaucoup à faire pour lui permettre de maintenir sa valorisation.

Il a également la capacité d’ajouter à sa valorisation. La foule est peut-être en train de se refroidir en ce moment, le renvoyant en dessous de 275 $ par action. Mais en regardant plus largement la situation de la concurrence, vous voudrez peut-être aller à contre-courant.

Le verdict sur CrowdStrike

Alors que les gains futurs avec CrowdStrike pourraient arriver à un rythme plus lent que les gains observés en 2020 et au début de 2021, cela ne signifie pas qu’il est temps de s’en aller. Avec sa position d’innovateur dans son secteur, et la perspective de voir son chiffre d’affaires et ses bénéfices continuer à croître à un rythme supérieur à la moyenne, je le répète : il est trop tôt pour jeter l’éponge avec ce entreprise de cybersécurité.

Il est peut-être en train de connaître une volatilité à court terme plus importante aujourd’hui. Mais pour les investisseurs qui adoptent une approche à long terme avec les actions CRWD ? Cela peut signifier la possibilité de verrouiller une position à un point d’entrée plus favorable.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur CRWD. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

