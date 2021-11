Les tendances RH redéfinissant la culture du travail dans les organisations

Les ensembles de compétences tels que le design thinking, la résolution de problèmes et la pensée analytique ont trouvé un nouveau sens.

Par Muktesh Mittal,

La pandémie s’est avérée être un point d’inflexion pour les entreprises du monde entier. Cela a incité les organisations à faire une pause, à réfléchir et à réfléchir pour se préparer à la nouvelle normalité. Il a également réaffirmé l’élargissement de la portée de la fonction RH pour générer des résultats organisationnels. Le travail à domicile prolongé a alimenté les défis tels que garantir une collaboration transparente, maintenir la motivation de la main-d’œuvre et prendre des mesures pour leur bien-être. Il a également accéléré la transformation numérique dans toutes les entreprises. Il incombe désormais à la fonction RH d’orienter une transition en douceur conformément à la nouvelle normalité. Voici quelques tendances RH que nous prévoyons dans le monde post-COVID.

Flexibilité du lieu de travail :

COVID-19 a annoncé un changement de paradigme vers le modèle de « travail à domicile ». Les organisations ont réalisé les avantages de ce modèle, tels qu’un plus grand engagement des employés, un marché concurrentiel, une plus grande diversité et une rétention des talents. La plupart des entreprises ont adopté de nouvelles technologies pour faciliter une collaboration et une communication transparentes pendant le travail à domicile. Les organisations doivent désormais favoriser des choix de travail flexibles qui permettent aux employés de continuer à travailler à domicile quelques jours par mois. Les établissements d’enseignement adoptent des pratiques flexibles dans la conduite des cours dans le but de réduire l’encombrement et d’assurer la sécurité de tous. Ceci est très utile pour protéger les enfants vulnérables contre le virus tout en assurant également la sécurité des enseignants. Cette pratique s’est avérée extrêmement efficace pour poursuivre l’étude des enfants au milieu du danger de pandémie. Nous prévoyons qu’un modèle de travail hybride sera la norme incarnant une plus grande flexibilité et agilité.

Accélération de la numérisation

La pandémie a accéléré la numérisation, la technologie devenant une panacée pour accroître l’efficacité, favoriser la collaboration et améliorer l’expérience client. Des technologies telles que l’IA, l’analyse de données aident à générer des informations à partir des données, aidant ainsi l’organisation dans la prise de décision. À l’avenir, la technologie jouera un rôle essentiel dans la gestion d’une main-d’œuvre répartie. Cela garantit que les organisations exploitent les technologies émergentes pour atteindre des objectifs commerciaux tangibles et conserver un avantage sur leurs pairs. La numérisation a également permis au secteur de l’éducation d’effectuer des études à distance de manière efficace et efficiente. Les enseignants et les élèves peuvent désormais se connecter de n’importe où, n’importe quand sans compromettre leur sécurité. La numérisation a eu un impact très positif sur le processus d’embauche des établissements d’enseignement. Le personnel des RH peut désormais embaucher les meilleurs talents grâce à l’offre des installations de la FMH et à d’autres avantages. Les femmes instruites désireuses de gagner leur vie tout en s’acquittant de leurs tâches ménagères sont devenues le plus grand bassin de talents pour ces RH.

Importance de la santé mentale

COVID-19 a accru l’importance de la santé mentale, avec plus de personnes en parlant ouvertement. Les organisations sont prêtes à faire un effort supplémentaire pour assurer le bien-être mental de leur main-d’œuvre. Des mesures telles que des jeux amusants, des mesures de bien-être et une semaine de travail de quatre jours ont gagné du terrain. Dans le même temps, la santé mentale est également devenue un enjeu majeur dans les établissements d’enseignement. L’administration des instituts prend non seulement soin de la santé des étudiants mais aussi de la santé des employés, ce qui améliorera l’environnement d’apprentissage tout en réduisant les cas liés à la dépression.

Montée en puissance des lieux de travail hybrides :

Nous sommes entrés dans une ère de lieu de travail hybride, où les employés sont libres de choisir entre le travail sur site et le travail à distance. Les entreprises peuvent choisir parmi trois options dans le cadre de cet arrangement : partir partiellement à distance, où la moitié de la main-d’œuvre travaille à domicile tandis que le reste est au bureau ; opter pour des horaires de travail flexibles ; ou travailler dans des espaces de co-working, dans lesquels les employés réservent des espaces de travail à l’avance les jours où ils souhaitent travailler. D’autres secteurs, dont l’éducation, récoltent également les fruits de ce système. Les départements RH des établissements d’enseignement mettent désormais en œuvre le système sans compromettre la qualité de l’apprentissage. Ils sont désormais capables de gérer un système de rapprochement entre étudiants et enseignants pour des cours selon leur aisance.

Efforts d’apprentissage et de développement des organisations :

La pandémie a nécessité des investissements dans la qualification et le recyclage de la main-d’œuvre pour garantir sa pertinence. Les ensembles de compétences tels que le design thinking, la résolution de problèmes et la pensée analytique ont trouvé un nouveau sens. En conséquence, de plus en plus d’entreprises mettent en œuvre des programmes complets d’apprentissage et de développement pour améliorer les compétences de leurs employés, remonter le moral et encourager leur rétention. Les institutions proposant ces cours de développement des compétences ont permis au département des ressources humaines des organisations d’améliorer facilement les compétences des employés. Ils peuvent réserver des programmes selon le temps libre des employés afin que la productivité ne soit pas affectée.

La pandémie a bouleversé la fonction RH dans les organisations. Les entreprises doivent adopter un état d’esprit axé sur les personnes qui privilégie l’empathie, la résilience et l’autonomisation. Les entreprises doivent adopter des technologies RH avancées et exploiter leur potentiel pour améliorer l’expérience des employés, assurer la sécurité des données et augmenter la productivité pour avoir un impact sur leurs résultats.

En un mot, COVID-19 a ouvert une opportunité pour les PSU, les établissements d’enseignement et d’autres de repenser leur structure organisationnelle et d’adopter un modèle de travail flexible. La plupart d’entre eux ont déjà commencé à s’engager dans la transformation numérique et à réévaluer leur structure opérationnelle. Le rôle de la fonction RH sera crucial pour maintenir cet élan et assurer la pertinence organisationnelle dans l’ère post-pandémique.

(L’auteur est directeur exécutif, Rail Land Development Authority. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

