Les tennismen Arévalo et Olmos se qualifient pour la finale de l’US Open

08/09/2021 à 22h15 CEST

Le joueur de tennis salvadorien Marcelo Arevalo, numéro 36 de l’ATP et le Mexicain Giuliana Olmos, numéro 24 de la WTA remportée en demi-finale de l’US Open par 4-6, 6-4 et 10-6 dans une heure et vingt-neuf minutes à l’Australien Max purcell déjà l’ukrainien Dayana Yastremska, numéros 42 et 124 de l’ATP. Après ce résultat, les vainqueurs seront en finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires une fois, tandis que la paire perdante, quant à elle, a également réussi à le casser une fois. De même, Arévalo et Olmos ont eu 96% d’efficacité au premier service et ont réussi à gagner 64% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 92% d’efficacité et ont réussi à gagner 65% des points de service. Enfin, concernant les pénalités, les vainqueurs n’ont pas commis de double faute et les joueurs du duo vaincu ont commis une double faute.

Il ne reste plus qu’à attendre la finale de la compétition, qui se terminera par la confrontation entre Arévalo et Olmos contre les vainqueurs du match entre Austin Krajicek et Jessica Pégula contre Desirae Krawczyk et Joe Salisbury.

Le tournoi US Open Elle se déroule sur un court extérieur en dur et un total de 32 couples s’affrontent. De même, elle est célébrée du 1er au 11 septembre à New York.