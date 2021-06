Les tennismen Begu et Podoroska décrochent leur place en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/05/2021

Le à 14h00 CEST

Le roumain Irina-Camélia Begu, numéro 104 de la WTA et la joueuse de tennis argentine Nadia Podoroska, numéro 132 de la WTA remporté en deux heures et seize minutes par 7-5, 3-6 et 6-3 aux joueurs japonais Shuko Aoyama Oui Ena Shibahara, numéro 13 de la WTA et, respectivement, numéro 13 de la WTA en seizièmes de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont obtenu un premier service à 80%, ont commis une double faute et ont réussi à remporter 65% des points de service. Quant au couple vaincu, ils ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, leur efficacité était de 70%, ils ont commis une double faute et réalisé 60% des points de service.

En huitièmes de finale, Begu et Podoroska affronteront les Français Chloé Paquet Oui Clara Burel demain dimanche à partir de 11h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se produit entre le 2 et le 13 juin sur l’argile extérieure. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.