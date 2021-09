Les tennismen Bolelli et Gonzalez remportent la 30e de finale de l’US Open

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 04:45 CEST

Le joueur italien Simone Bolelli, numéro 34 de l’ATP et le joueur de tennis argentin Maximo González, le numéro 27 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant par 7 (7) -6 (5) et 6-3 en une heure et vingt-neuf minutes en allemand Jan-Lennard Struff et les britanniques Cameron Norrie, numéros 58 et 123 de l’ATP en 30e de finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs en seizièmes de finale du tournoi.

La paire vaincue a réussi à casser le service à une occasion, tandis que les vainqueurs l’ont fait 3 fois. De plus, Bolelli et Gonzalez ont eu 77% d’efficacité au premier service, aucune double faute et ont réussi à remporter 70% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 76% d’efficacité, n’ont pas doublé de faute et ont réussi à gagner. points de services.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs seront mesurés par rapport aux vainqueurs du match qui affrontera Sam querrey et Steve Johnson contre Matwe middelkoop et Marcelo Arevalo.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples se font face. De plus, il se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur.