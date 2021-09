Les tennismen Bopanna et Dodig font leurs adieux à l’US Open

09/06/2021

Le 09/07/2021 à 02:45 CEST

Le joueur de tennis américain bélier Rajeev, numéro 7 de l’ATP et le britannique Joe Salisbury, le numéro 6 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et trente-cinq minutes par 6 (3) -7 (7), 6-4 et 7 (7) -6 (3) au joueur indien Rohan bopanna, numéro 48 de l’ATP et le joueur de tennis croate Ivan Dodig, numéro 12 de l’ATP en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, la paire s’empare de la place pour les quarts de finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que Ram et Salisbury, les vainqueurs, ont réussi à casser le service 2 fois à leurs rivaux, dans le premier service ils ont eu une efficacité de 90%, ils ont commis 7 doubles fautes et ils ont obtenu 75% des points à le service. Quant à Bopanna et Dodig, ils ont réussi à casser le service à une occasion, ont été efficaces à 89 %, ont commis 8 doubles fautes et ont réussi à remporter 68 % de leurs points de service.

Lors des quarts de finale, les vainqueurs rencontreront les Australiens Matthieu ebden et Max purcell.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.