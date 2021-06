Les tennismen Bopanna et Skugor en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/03/2021

Le joueur de tennis indien Rohan bopanna, numéro 40 de l’ATP et le joueur croate Franko skugor, numéro 37 de l’ATP remporté en 16es de finale à Roland-Garros par 6-4 et 7-5 en une heure et vingt-cinq minutes aux joueurs américains Nicolas Monroe Oui Francis Tiafoe, numéro 77 de l’ATP et, respectivement, numéro 231 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueurs seront en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont eu une efficacité de 68% au premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont réalisé 75% des points de service. Quant à Monroe et Tiafoe, ils ont réussi à casser une fois le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 61%, ils ont commis 3 doubles fautes et ont obtenu 60% de leurs points de service.

Lors des huitièmes de finale, Bopanna et Skugor affronteront les vainqueurs du match entre Matwe middelkoop Oui Marcelo Arevalo contre Matt reid Oui Alex De Minaur.

Le tournoi リ (Open de France Double Masc.) se déroule entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.