Les tennismen Cabal et Olmos prennent la place en demi-finale aux dépens de Polasek et Krejcikova

07/06/2021 à 17h30 CEST

le colombien Juan Sebastian Cabale, numéro 4 de l’ATP et le joueur mexicain Giuliana Olmos, numéro 30 de la WTA remporté en une heure et trente et une minutes par 6-2, 5-7 et 12-10 joueur de tennis slovaque Philippe Polasek déjà le joueur de tennis tchèque Barbora Krejcikova, numéros 10 et 7 de l’ATP en quarts de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en demi-finale à Roland-Garros.

Le duo vaincu a réussi à casser le service de ses rivaux 5 fois, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait 6 fois. De plus, Cabal et Olmos ont réalisé 76% au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont réalisé 56% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 64%, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à remporter les 53% de points de services.

Le prochain match qui aura lieu demain, mardi à partir de 11h00, heure espagnole, correspond aux demi-finales du tournoi et Cabal et Olmos affronteront les joueurs américains Desirae Krawczyk Oui Joe Salisbury qui se tiendra demain mardi à partir de 11h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Paris (Open de France Doubles Mixtes) 16 couples participent. Il se déroule également entre le 4 et le 10 juin sur terre battue en plein air.