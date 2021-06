Les tennismen Cacic et Brkic surprennent et se qualifient pour les huitièmes de finale à Roland-Garros

06/03/2021

Le à 18:45 CEST

serbe Nikola Cacic, numéro 53 de l’ATP et joueur de tennis bosniaque Tomislav Brkic, le numéro 66 de l’ATP a donné la surprise en s’imposant par 6-3, 3-6 et 6-3 en une heure et quarante-trois minutes au joueur espagnol Marcel granollers et l’argentine Horacio Zeballos, numéros 11 et 5 de l’ATP en 16es de finale à Roland-Garros. Après ce résultat, le couple a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale à Roland-Garros.

La paire perdante a réussi à casser le service une fois, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont fait deux fois. De plus, Cacic et Brkic ont eu une efficacité de 66% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à remporter 68% des points de service, tandis que la data de leurs adversaires est de 77% efficace, 2 doubles fautes et 72% de points obtenu au service.

En huitièmes de finale, Cacic et Brkic affronteront les vainqueurs du match entre Fabrice Martin Oui Jérémy Chardy contre Simone Bolelli Oui Maximo González.

Le tournoi Open de France Double Masc. Il est célébré sur terre battue extérieure et au cours de celui-ci, un total de 64 couples sont vus. De plus, il se déroule entre le 30 mai et le 12 juin à Paris.