Les tennismen Demoliner et Daniell arrachent la place des huitièmes de finale à Evans et Glasspool

09/03/2021

Le à 04:00 CEST

le brésilien Démolisseur Marcelo, numéro 51 de l’ATP et joueur néo-zélandais Marcus Daniel, le numéro 43 de l’ATP a gagné lorsque le tableau de bord reflétait un 6 (4) -7 (7), 6-4 et 2-1 parce que leurs rivaux, les joueurs britanniques Daniel Evans et Lloyd Glasspool, le numéro 61 de l’ATP et le numéro 88 de l’ATP ont respectivement dû abandonner lors de la 30e de finale de l’US Open. Après ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs de ce match lors des seizièmes de finale de l’US Open.

La paire vaincue n’a réussi à briser le service à aucun moment, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait deux fois. De plus, au premier service Demoliner et Daniell ont été efficaces à 76%, ont commis 2 doubles fautes et ont obtenu 79% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 71% d’efficacité, ont commis 3 doubles fautes et ont remporté 75% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les joueurs français Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert aujourd’hui vendredi à partir de 17h00 heure espagnole.

Ce championnat se déroule en New York entre le 1er et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent au tournoi.