06/02/2021

Le à 21h30 CEST

Kazaja Zarina Diyas, numéro 477 de la WTA et la joueuse de tennis russe Varvara Gracheva, le numéro 492 de la WTA a donné la cloche en s’imposant dans la trente-deuxième finale de Roland-Garros par 6-3 et 7-5 en une heure et vingt et une minutes aux américains Sabrina Santamaria Oui Christian Kaitlyn, numéro 65 de la WTA et, respectivement, numéro 60 de la WTA. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Pendant le match Diyas et Gracheva, les vainqueurs, ont réussi à casser le service à leurs rivaux 5 fois, tandis que la paire perdante, pour sa part, l’a réussi 3 fois. De même, Diyas et Gracheva ont obtenu 86 % de premier service, réussissant à remporter 58 % des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 78 % et 53 % de points obtenus au service. Pour conclure, dans la section des pénalités, les vainqueurs n’ont commis aucune double faute et les joueurs éliminés ont fait 3 doubles fautes.

Lors des huitièmes de finale, Diyas et Gracheva rencontreront les joueurs polonais Magda Linette Oui poire Bernarda.

Dans le tournoi リ (Open de France Double Dames.) un total de 64 couples y participent. De plus, il se déroule entre le 2 et le 13 juin sur terre battue extérieure.