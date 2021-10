Les tennismen Farah et Cabal remportent la place de la finale aux dépens de Gille et Koepfer

29/10/2021

Le à 23h30 CEST

Les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabale, le numéro 11 de l’ATP et le numéro 14 de l’ATP ont respectivement rempli les prévisions en expirant dans une heure et vingt minutes en 3-6, 6-3 et 10-8 au belge ponceuse gille et le joueur de tennis allemand Dominik Koepfer, numéros 32 et 125 de l’ATP en demi-finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Avec ce résultat, nous verrons les vainqueurs de ce match lors de la finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

La paire vaincue a réussi à briser le service à une occasion, tandis que les vainqueurs l’ont également réussi une fois. De plus, Farah et Cabal ont été efficaces à 85 % sur le premier service, n’ont pas commis de double faute et ont réalisé 69 % de points de service, tandis que leurs adversaires ont été efficaces à 78 %, ont commis une double faute et ont réussi à remporter 75 % des points de service.

Après cette rencontre aura lieu la finale où Farah et Cabal affronteront les vainqueurs du match entre Philippe Polasek et Jean pairs contre bélier Rajeev et Joe Salisbury.

Le tournoi se déroule à Vienne du 23 au 31 octobre sur dur sous abri. Dans cette compétition, un total de 18 couples s’affrontent et un total de 16. Les joueurs sont issus de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui passent la phase précédente du championnat et de ceux qui sont invités.