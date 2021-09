Les tennismen Gille et Vliegen restent aux portes des huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 22:00 CEST

Le joueur pakistanais Aisam qureshi, numéro 57 de l’ATP et le joueur de tennis britannique Jonny Omara, numéro 74 de l’ATP remporté par 3-6, 6-3 et 7 (7) -6 (3) en deux heures et dix-neuf minutes aux Belges ponceuse gille et Joran vliegen, numéro 32 de l’ATP et numéro 31 de l’ATP respectivement en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, les joueuses de tennis parviennent à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service à une occasion, ont eu une efficacité de 70% au premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont obtenu 71% des points de service. Quant à Gille et Vliegen, ils ont également réussi à casser le service une fois, ont été efficaces à 74%, ont commis 3 doubles fautes et ont réussi à remporter 70% de leurs points de service.

Lors des huitièmes de finale, Qureshi et O’mara affronteront les joueurs espagnols Marcel granollers et Horacio Zeballos demain dimanche à partir de 17h00 heure espagnole.

Le tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.