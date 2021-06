Les tennismen Golubev et Bublik prennent la place des huitièmes de finale de Reboul et Doumbia

01/06/2021 à 15h15 CEST

Les Kazakhs Andrey Golubev Oui Alexander Bublik, numéro 82 de l’ATP et numéro 101 de l’ATP respectivement remportés par 7 (9) -6 (7) et 6-1 en une heure et vingt et une minutes aux joueurs français Fabien Reboul Oui Sadio doumbia, numéro 128 de l’ATP et, numéro 130 de l’ATP respectivement lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs lors des seizièmes de finale de la compétition.

La paire vaincue ne pouvait à aucun moment casser le service à ses adversaires, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait deux fois. De plus, Golubev et Bublik ont ​​réalisé 76% au premier service, 2 doubles fautes et réalisé 69% des points de service, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 53%, ils ont réalisé 5 doubles fautes et obtenu 66% des points de service.

Golubev et Bublik se rencontreront en huitièmes de finale du championnat avec les vainqueurs du match dans lequel ils se rencontreront Frederik Nielsen Oui Andres Molteni contre Ivan Dodig Oui Philippe Polasek.

Le tournoi se déroule du 30 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.