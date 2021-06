Les tennismen Golubev et Bublik s’imposent en demi-finale de Roland-Garros

06/10/2021

Le à 14:46 CEST

joueurs kazakhs Andrey Golubev Oui Alexandre Bublik, numéro 82 de l’ATP et numéro 101 de l’ATP remportés respectivement en une heure et quarante-cinq minutes par 1-6, 6-4 et 6-4 à l’espagnol Pablo Andújar Alba Oui Pedro Martínez Gardien de but, numéro 456 de l’ATP et numéro 189 de l’ATP respectivement en demi-finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on verra les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, la finale.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux deux fois, tandis que le couple vaincu, pour sa part, l’a fait 3 fois. De plus, au premier service, Golubev et Bublik ont ​​eu 69 % d’efficacité et ont réalisé 66 % des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 71 % et a réalisé 66 % des points de service. Enfin, en ce qui concerne les fautes, les joueurs classés ont commis 2 doubles fautes et les joueurs de la paire vaincue en ont commis 4.

Lors de la finale, les vainqueurs joueront contre les vainqueurs du match qui affronteront Nicolas Mahut Oui Pierre Hugues Herbert contre Robert Farah Oui Juan Sebastian Cabale.

Le tournoi Roland-Garros Double Masc. Il est célébré sur terre battue extérieure et un total de 64 couples sont vus visages. De même, sa célébration a lieu entre le 30 mai et le 12 juin à Paris.