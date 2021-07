Les tennismen Granollers et Zeballos parviennent à se qualifier pour la finale aux dépens de Bolelli et Gonzalez

08/07/2021 à 18h15 CEST

L’Espagnol Marcel granollers, numéro 10 de l’ATP et le joueur argentin Horacio Zeballos, numéro 7 de l’ATP remporté en deux heures et seize minutes par 6-4, 6-4 et 7 (7) -6 (3) le joueur de tennis italien Simone Bolelli, numéro 46 de l’ATP et le joueur argentin Maximo González, numéro 36 de l’ATP en demi-finale de Wimbledon. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la finale.

La paire perdante ne pouvait à aucun moment casser le service à ses rivaux, tandis que les gagnants l’ont fait deux fois. De même, Granollers et Zeballos ont réalisé 71% au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont pris 81% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 59% d’efficacité, ont commis une double faute et ont réussi à remporter les 66% de points de service. .

Lors de la finale, les vainqueurs rencontreront les joueurs croates Nikola Miektic Oui Compagnon Pavic samedi prochain à partir de 15h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Double Masc.) se produit entre le 28 juin et le 11 juillet sur le gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.