07/03/2021

Le 07/04/2021 à 02:00 CEST

Les Tchèques Lucie hradecka Oui Marie Bouzkova, le numéro 29 de la WTA et le numéro 73 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de Wimbledon par 6-3 et 6-3 dans une heure et vingt et une minutes à l’allemand Anna-Lena Friedsam, numéro 60 de la WTA et la joueuse russe Anna Blinkova, numéro 56 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les huitièmes de finale.

La paire perdante n’a pas pu casser le service à ses adversaires une seule fois, tandis que les gagnants l’ont fait 3 fois. De même, Hradecka et Bouzkova ont atteint une efficacité de 77% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont pris 68% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 66%, n’ont commis aucune double faute et ont réussi à gagner 58% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs rencontreront les Géorgiens Oksana Kalachnikova Oui Varvara Gracheva Lundi prochain à partir de 12h00 heure espagnole.

Le tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 63 couples participent à cette compétition.