Les tennismen Hsieh et Mertens prennent la place en huitièmes de finale aux dépens de Lechemia et Eikeri

09/05/2021

Le à 09h00 CEST

Su Wei Hsieh, numéro 2 de la WTA et joueuse belge Élise Mertens, la numéro 1 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de l’US Open par 6-4 et 6-2 dans une heure et huit minutes au joueur de tennis français Elixane Léchémie, numéro 104 de la WTA et la joueuse norvégienne Ulrikke Eikeri, numéro 98 de la WTA. Avec ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire perdante a réussi à le casser une fois. De même, au premier service, Hsieh et Mertens ont été efficaces à 76% et ont obtenu 74% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 74% d’efficacité et ont réussi à remporter 56% des points de service. Enfin, par rapport aux pénalités, les joueurs qualifiés ont commis une double faute et les joueurs de la paire défaite n’ont pas commis de double faute.

Hsieh et Mertens joueront en huitièmes de finale contre les Belges Alison van uytvanck et Greetje Minnen.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 64 couples s’affrontent. De plus, elle est célébrée entre le 1er et le 12 septembre à New York.