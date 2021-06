Les tennismen Inglot et Bambridge sont exclus des seizièmes de finale de Roland-Garros

01/06/2021

Le 02/06/2021 à 01:30 CEST

Le joueur de tennis brésilien Bruno Soares, numéro 12 de l’ATP et le joueur britannique Jamie Murray, le numéro 21 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et quarante-six minutes par 7 (7) -6 (5), 6 (4) -7 (7) et 6-3 aux britanniques Dominique Inglot Oui Luc Bambridge, numéro 56 de l’ATP et, numéro 63 de l’ATP respectivement lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Pendant le match, Soares et Murray, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à 4 reprises, ont réalisé 54% au premier service, ont commis 15 doubles fautes et ont pris 64% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service de ses adversaires 3 fois, a atteint 61% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 62% de ses points de service.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs seront mesurés par rapport aux vainqueurs du match dans lequel ils affronteront Olivier Marach Oui Aisam qureshi contre Santiago González Oui Démolisseur Marcelo.

Dans le tournoi リ (Open de France Double Masc.) 64 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur.