Les tennismen Kalashnikova et Hibino s’imposent lors des 30e de finale de Roland-Garros

06/03/2021

Le à 17:15 CEST

Le joueur de tennis géorgien Oksana Kalachnikova, numéro 72 de la WTA et le japonais Nao Hibino, numéro 66 de la WTA remporté en une heure et quatorze minutes par 6-2 et 6-3 au joueur slovaque Viktoria Kuzmova déjà le russe Anna Kalinskaya, numéros 31 et 89 de la WTA lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, les joueurs prennent la place des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Pendant le match, Kalashnikova et Hibino, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 8 fois, tandis que la paire perdante, quant à elle, a réussi 5 fois. De même, Kalashnikova et Hibino ont réalisé 81% au premier service et pris 48% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs adversaires était de 65% et ils ont réalisé 26% des points de service. Pour conclure, en termes de fautes, les vainqueurs ont commis 3 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 3.

Lors des huitièmes de finale, Kalashnikova et Hibino rencontreront les joueuses roumaines Monica Niculescu Oui Jelena Ostapenko.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Dames.) est produit du 2 au 13 juin sur terre battue extérieure. Pendant la compétition, un total de 64 couples s’affrontent.