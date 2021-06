Les tennismen Klepac et Jurak s’imposent en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/07/2021

Le à 19h30 CEST

Le joueur de tennis slovène Andreja Klepac, numéro 40 de la WTA et le croate Darija jurak, numéro 28 de la WTA s’est imposée en huitièmes de finale à Roland-Garros en une heure et cinquante-huit minutes par 4-6, 6-3 et 6-1 à Yung-jan chan Oui Hao Ching Chan, numéro 21 de la WTA et numéro 21 de la WTA respectivement. Avec ce résultat, les joueurs s’assurent leur place pour les quarts de finale de Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 7 fois, ont eu une efficacité de 81% au premier service, ont commis une double faute et ont réalisé 60% des points de service. Quant à Chan et Chan, ils ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois et leurs données d’efficacité sont de 61%, 2 doubles fautes et 48% de points obtenus au service.

En quarts de finale, Klepac et Jurak affronteront les Américains Bethanie Mattek-Sands et Iga Swiatek demain mardi à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule du 2 au 13 juin sur terre battue en plein air. Au total, 64 couples participent au tournoi.