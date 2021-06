Les tennismen Klepac et Jurak sont exclus des demi-finales de Roland-Garros

06/08/2021

L’Américain Bethanie Mattek-Sands, numéro 16 de la WTA et la joueuse polonaise Iga Swiatek, le numéro 59 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale de Roland-Garros en 6-3 et 6-2 dans une heure et trente et une minutes au joueur de tennis slovène Andreja Klepac, numéro 40 de la WTA et la joueuse de tennis croate Darija jurak, numéro 28 de la WTA. Avec ce résultat, les joueuses de tennis prennent la place pour les demi-finales de Roland-Garros.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, tandis que la paire vaincue, en revanche, n’a pas réussi à casser le service de ses adversaires. De plus, Mattek-Sands et Swiatek ont ​​atteint une efficacité de 72% au premier service et ont pris 69% des points de service, alors que la donnée de leurs adversaires est de 68% d’efficacité et 53% des points obtenus au service. Enfin, concernant les pénalités, les vainqueurs ont commis une double faute et leurs rivaux ont commis 6 doubles fautes.

En demi-finale, Mattek-Sands et Swiatek seront mesurés par rapport aux vainqueurs du match qui affronteront Irina-Camélia Begu Oui Nadia Podoroska contre Petra martic Oui Shelby Roger.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Double Fem.) 64 couples se font face. De plus, il se déroule du 2 au 13 juin sur terre battue en extérieur.