Les tennismen Krejcikova et Siniakova décrochent leur place en 16es de finale à Roland-Garros

06/02/2021

Le à 19:15 CEST

joueurs tchèques Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova, le numéro 7 de la WTA et le numéro 8 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-2 dans une heure et cinq minutes aux français Amandine Hesse Oui Bronzage Harmonie, numéro 204 de la WTA et numéro 396 de la WTA respectivement lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, le couple sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 7 fois, ont eu une efficacité de 69% au premier service, ont commis 4 doubles fautes et ont réussi à remporter 51% des points de service. Concernant la paire vaincue, ils ont réussi à casser le service 4 fois à leurs rivaux et leurs données d’efficacité sont de 57%, 2 doubles fautes et 32% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation de Krejcikova et Siniakova contre les Tchèques Kveta Peschke Oui Viviane Heisen.

Le tournoi Open de France Double Dames. Il se déroule sur terre battue en plein air et un total de 64 couples s'affrontent. De même, sa célébration a lieu entre le 2 et le 13 juin à Paris.