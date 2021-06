Les tennismen Krejcikova et Siniakova remportent la finale de Roland-Garros

13/06/2021 à 13h30 CEST

joueurs tchèques Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova, le numéro 7 de la WTA et le numéro 8 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en remportant la finale de Roland-Garros en une heure et seize minutes par 6-4 et 6-2 au joueur de tennis américain Bethanie Mattek-Sands déjà le polonais Iga Swiatek, numéros 16 et 59 de la WTA. Avec ce résultat, les joueurs deviennent les champions de Roland-Garros.

Les statistiques montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, obtenu un premier service de 59%, commis 8 doubles fautes, réussissant à remporter 65% de leurs points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service de ses adversaires 2 fois, a réalisé un premier service de 65%, a commis une double faute et a réussi à remporter 48% de ses points de service.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Double Fem.) un total de 64 couples se font face. De même, il se déroule entre le 2 et le 13 juin sur terre battue en extérieur.