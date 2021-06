Les tennismen Mahut et Herbert passent à la phase suivante de Roland-Garros après avoir gagné en quart de finale

06/08/2021

Le à 16h15 CEST

Le français Nicolas Mahut Oui Pierre Hugues Herbert, le numéro 6 de l’ATP et le numéro 20 de l’ATP ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale de Roland-Garros par 7 (7) -6 (5) et 6-1 en une heure et vingt-quatre minutes en serbe Nikola Cacic, numéro 53 de l’ATP et bosniaque Tomislav Brkic, numéro 66 de l’ATP. Avec ce résultat, le duo a pris la place pour les demi-finales de Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que Mahut et Herbert, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 2 fois, ont réalisé 74% d’efficacité au premier service, commis 3 doubles fautes et remporté 71% des points au service. Quant à la paire perdante, elle n’a jamais réussi à casser le service et sa donnée d’efficacité est de 82%, pas de double faute et 64% de points obtenus sur le service.

En demi-finale, les vainqueurs affronteront les joueurs colombiens Robert Farah Oui Juan Sebastian Cabale jeudi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à Paris entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples sont présentés.