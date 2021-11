Les tennismen Mahut et Herbert se qualifient pour la finale du tournoi ATP 1000 à Paris

11/06/2021

Le à 23h00 CET

Le français Nicolas Mahut et Pierre Hugues Herbert, numéro 5 de l’ATP et numéro 8 de l’ATP se sont respectivement imposés en demi-finale du tournoi ATP 1000 de Paris dans une heure et trente minutes pour 2-6, 6-3 et 11-9 joueur de tennis slovaque Philippe Polasek et le joueur de tennis australien Jean pairs, numéros 9 et 14 de l’ATP. Avec ce résultat, on continuera à voir le couple vainqueur en finale du tournoi ATP 1000 à Paris.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service à une occasion à leurs rivaux, tandis que le couple vaincu, de son côté, l’a fait à 2 reprises. De plus, Mahut et Herbert ont atteint une efficacité de 75 % au premier service et ont pris 66 % des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 70 % et 68 % des points obtenus au service. . Enfin, en ce qui concerne les fautes, les joueurs qualifiés ont commis 3 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 2.

En finale Mahut et Herbert affronteront les joueurs néo-zélandais Michel Vénus et Tim Puetz.

Dans le tournoi Paris (ATP Paris) un total de 24 couples participent. De plus, il se déroule entre le 1er et le 7 novembre sur un court intérieur en dur.